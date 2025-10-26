Источник из «Милуоки» о решении по Лилларду: «Самое большое заблуждение – что это была паническая сделка»

В «Бакс» осознают необходимость строить конкурентоспособный состав для Янниса.

Как сообщает ESPN, решение «Милуоки » об отказе от Дэмиана Лилларда с распределением его контракта на несколько лет вызвало волну критики в лиге, но внутри клуба к нему отнеслись иначе. В команде были обеспокоены тем, сможет ли Лиллард в свои 36 лет вернуться в прежнюю форму, и не хотели терять год в борьбе за чемпионство в конференции, ослабленной травмами.

Что еще важнее, они понимали, что не могут позволить себе очередной провальный сезон с Яннисом Адетокумбо .

«Самое большое заблуждение – что это была паническая сделка. Это не так. Решение было основано на баскетбольных соображениях. Мы не были уверены, каким будет Дэмиан в новых условиях, а Майлз Тернер – идеальное дополнение. Мы хотим побеждать здесь», – сообщил источник из «Бакс» ESPN.