Источник из «Милуоки» о решении по Лилларду: «Самое большое заблуждение – что это была паническая сделка»
В «Бакс» осознают необходимость строить конкурентоспособный состав для Янниса.
Как сообщает ESPN, решение «Милуоки» об отказе от Дэмиана Лилларда с распределением его контракта на несколько лет вызвало волну критики в лиге, но внутри клуба к нему отнеслись иначе. В команде были обеспокоены тем, сможет ли Лиллард в свои 36 лет вернуться в прежнюю форму, и не хотели терять год в борьбе за чемпионство в конференции, ослабленной травмами.
Что еще важнее, они понимали, что не могут позволить себе очередной провальный сезон с Яннисом Адетокумбо.
«Самое большое заблуждение – что это была паническая сделка. Это не так. Решение было основано на баскетбольных соображениях. Мы не были уверены, каким будет Дэмиан в новых условиях, а Майлз Тернер – идеальное дополнение. Мы хотим побеждать здесь», – сообщил источник из «Бакс» ESPN.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2897 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости