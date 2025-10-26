0

Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)

Отсутствие лидера атаки станет серьезной потерей для «Црвены Звезды».

По данным Mozzart Sport, 27-летний форвард с большой вероятностью пропустит два предстоящих матча Евролиги – с французским «Виллербаном» (28 октября) и израильским «Маккаби Тель-Авив» (30 октября).

Джордан Нвора является одним из лидеров сербской команды в текущем сезоне. За шесть матчей Евролиги он набирал в среднем 19,7 очка, 5,7 подбора и 2,7 передачи за 30 минут игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoЦрвена Звезда
logoЕвролига
травмы
logoМаккаби Тель-Авив
logoАСВЕЛ Виллербан
logoДжордан Нвора
