Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)

Отсутствие лидера атаки станет серьезной потерей для «Црвены Звезды».

По данным Mozzart Sport, 27-летний форвард с большой вероятностью пропустит два предстоящих матча Евролиги – с французским «Виллербаном » (28 октября) и израильским «Маккаби Тель-Авив » (30 октября).

Джордан Нвора является одним из лидеров сербской команды в текущем сезоне. За шесть матчей Евролиги он набирал в среднем 19,7 очка, 5,7 подбора и 2,7 передачи за 30 минут игрового времени.