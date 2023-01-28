НБА – о статистике Джарена Джексона: «Аудиторы проверяют статистику, все эпизоды были рассчитаны верно»

Теги происшествия Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Баскетбол

Старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк опроверг предположение пользователя портала Reddit о том, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает оборонительные показатели Джарена Джексона в домашних матчах команды.

«Чтобы обеспечить достоверность нашей игровой статистики, аудиторы, независимые от статистиков на местах, проверяют все эпизоды и статистические решения в режиме реального времени во время матчей НБА.

В случае необходимости изменения вносятся сразу или после просмотра записи игры. Все эпизоды, рассмотренные в посте о матчах «Мемфиса», были рассчитаны верно и в соответствии с правилами, изложенными в руководстве для статистиков НБА», – заявил Фрэнк.

В 16 домашних матчах этого сезона Джексон совершил в сумме 22 перехвата и 66 блок-шотов, а в 17 гостевых – 12 перехватов и 37 блок-шотов. Форвард является одним из главных претендентов на получение награды Лучшему оборонительному игроку.

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7 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ skreamer
Тут даже цифры не при чём, и это подвердит каждый, кто видел матчи Мемфиса. Трипл Джей в этом сезоне невероятен!
Только дома?
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Lokomotiv__1992
Да та ещё машина в защите , нет смысла в проверки )
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skreamer
Тут даже цифры не при чём, и это подвердит каждый, кто видел матчи Мемфиса. Трипл Джей в этом сезоне невероятен!
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Иван Андриенко
Джексон реально показывает уровень.Чего далеко ходить, Мемфис первый по дефрейтингу, опережая вместе с Кливлендом близжайших преследователей на половину балла.
Но есть у меня впечатление, что тут ещё и очень большая заслуга Адамса. После его вылета у Мемфиса прям вообще не заладилось победами. Да и вообще у мишек командная игра - и это их главная заслуга, а не Морант или кто-то ещё. Без Джа они даже лучше порой играют
+1
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Потолковый Лампонюх™
НБА: "Мы проверили сами себя. Все чисто.’
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Марсель Объелся
Такого ещё не было. Наконец то какой-то совершенно новый инфоповод в этой регулярке НБА
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totocash
В 33 матчах 40 перехватов и 100 блоков это конечно красивые цифры, но мы же видим как он защищается. Явно тянет в этом году на дпоя
+7
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+7
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