НБА – о статистике Джарена Джексона: «Аудиторы проверяют статистику, все эпизоды были рассчитаны верно»
Старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк опроверг предположение пользователя портала Reddit о том, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает оборонительные показатели Джарена Джексона в домашних матчах команды.
«Чтобы обеспечить достоверность нашей игровой статистики, аудиторы, независимые от статистиков на местах, проверяют все эпизоды и статистические решения в режиме реального времени во время матчей НБА.
В случае необходимости изменения вносятся сразу или после просмотра записи игры. Все эпизоды, рассмотренные в посте о матчах «Мемфиса», были рассчитаны верно и в соответствии с правилами, изложенными в руководстве для статистиков НБА», – заявил Фрэнк.
В 16 домашних матчах этого сезона Джексон совершил в сумме 22 перехвата и 66 блок-шотов, а в 17 гостевых – 12 перехватов и 37 блок-шотов. Форвард является одним из главных претендентов на получение награды Лучшему оборонительному игроку.
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Но есть у меня впечатление, что тут ещё и очень большая заслуга Адамса. После его вылета у Мемфиса прям вообще не заладилось победами. Да и вообще у мишек командная игра - и это их главная заслуга, а не Морант или кто-то ещё. Без Джа они даже лучше порой играют