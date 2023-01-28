НБА – о статистике Джарена Джексона: «Аудиторы проверяют статистику, все эпизоды были рассчитаны верно»

Старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк опроверг предположение пользователя портала Reddit о том, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает оборонительные показатели в домашних матчах команды.

«Чтобы обеспечить достоверность нашей игровой статистики, аудиторы, независимые от статистиков на местах, проверяют все эпизоды и статистические решения в режиме реального времени во время матчей НБА.

В случае необходимости изменения вносятся сразу или после просмотра записи игры. Все эпизоды, рассмотренные в посте о матчах « », были рассчитаны верно и в соответствии с правилами, изложенными в руководстве для статистиков НБА», – заявил Фрэнк.

В 16 домашних матчах этого сезона Джексон совершил в сумме 22 перехвата и 66 блок-шотов, а в 17 гостевых – 12 перехватов и 37 блок-шотов. Форвард является одним из главных претендентов на получение награды Лучшему оборонительному игроку.

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