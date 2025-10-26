Эл Хорфорд пропустит игру с «Мемфисом»
Эл Хорфорд не поможет «Уорриорз» в матче с «Гриззлис».
Центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд не примет участия в матче против «Мемфиса» 28 октября из-за профилактики нагрузки на палец ноги.
Как пояснил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр, это решение позволит ветерану подойти в оптимальной форме к ключевой игре во вторник против «Клипперс» и Ивицы Зубаца, которая состоится 29 октября.
Эл Хорфорд не будет играть в бэк-ту-бэк матчах в этом сезоне
