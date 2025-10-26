0

Чемпионат Италии. «Милан» примет «Венецию», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи

26 октября в рамках чемпионата Италии пройдут шесть матчей.

«Милан» встретится с «Венецией», «Наполи» примет «Реджо-Эмилию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Брешия – 3-0, Трапани Шарк – 3-1, Дертона – 3-1, Тренто – 3-1, Виртус – 2-1,Венеция – 2-1, Милан – 2-1, Реджо-Эмилия – 2-1, Ваноли Кремона – 2-1, Триест – 1-2, Канту – 1-2, Наполи – 1-2, Варезе – 1-3, Удине – 0-3, Тревизо – 0-3, Динамо Сассари – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

