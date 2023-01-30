Джа Морэнт и Крис Дуарте устроили перепалку, в которой приняли участие люди из окружения игрока «Мемфиса»
В третьей четверти матча «Мемфис» – «Индиана» (112:100) конфликт между Джа Морэнтом и Крисом Дуарте привел к небольшой потасовке.
В инциденте приняли участие люди из окружения лидера «Мемфиса», включая его отца Ти Морэнта и друга баскетболиста, который вступил в перепалку с Джеймсом Джонсоном из «Пэйсерс».
Во время встречи с «Лейкерс» в Лос-Анджелесе баскетболисты «Гризлис» и Ти Морэнт поучаствовали в инциденте с участием экс-игрока НФЛ, телеведущего Шэннона Шарпа.
На счету Морэнта 27 очков, 10 подборов и 15 передач, «Мемфис» прервал серию из пяти поражений.
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