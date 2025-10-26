«Сперс» вывесили баннер в честь Грегга Поповича перед первым домашним матчем сезона
На арене «Сан-Антонио» появился баннер в честь легендарного Грегга Поповича.
Перед своим первым домашним матчем сезона клуб разместил баннер с надписью «Pop 1,390» – в честь рекордных 1390 побед Поповича в регулярных чемпионатах НБА. Пять звезд на баннере символизируют пять чемпионских титулов, завоеванных под его началом.
Торжественная церемония не проводилась, что полностью соответствует стилю самого Поповича, всегда избегавшего излишнего внимания.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Сан-Антонио»
