«Сперс» вывесили баннер в честь Грегга Поповича перед первым домашним матчем сезона

На арене «Сан-Антонио» появился баннер в честь легендарного Грегга Поповича.

Перед своим первым домашним матчем сезона клуб разместил баннер с надписью «Pop 1,390» – в честь рекордных 1390 побед Поповича в регулярных чемпионатах НБА . Пять звезд на баннере символизируют пять чемпионских титулов, завоеванных под его началом.

Торжественная церемония не проводилась, что полностью соответствует стилю самого Поповича, всегда избегавшего излишнего внимания.