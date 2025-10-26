  • Спортс
0

Василий Карасев о поражении от «Бетсити Пармы»: «Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных»

Главный тренер МБА-МАИ назвал причины поражения от «Пармы».

«В первую очередь, хочу поздравить пермский клуб и его болельщиков. У команды были хорошие подписания, и сейчас она на ходу. У соперника есть игроки, которые могут решать исход игры в одиночку.

Что касается нас: возможно такой зал и его атмосфера сыграли свою роль и застопорили нашу команду, особенно в начале матча. Потому что те вещи, которые мы должны были делать, реализованы не были.

Потом мы разбегались, но в концовке не хватило мастерства, чтобы решить опредленные моменты. Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных.

Очень сложно о чем либо говорить с таким процентом штрафных и такой игрой на подборах», – сказал Василий Карасев после матча.

В следующем матче Единой лиги ВТБ, который состоится 30 октября, МБА-МАИ примет «Самару».

