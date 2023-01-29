Джеймс Уорти: «Судьям должно быть стыдно»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи Джеймс Уорти Джейсон Тейтум Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Джеймс Уорти прокомментировал ошибку судей в концовке матча калифорнийской команды против «Бостона» (121:125 ОТ).

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс мог принести своей команде победу в основное время, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах из-за удара по руке. На повторе было отчетливо видно, что Джейсон Тейтум задел руку Леброна и помешал броску. У «Лейкерс» не было возможности попросить челлендж.

«Этот эпизод меня разозлил. Это была одна из худших судейских бригад на моей памяти. Эти арбитры больше не должны работать на важных матчах. Им должно быть стыдно, им действительно должно быть стыдно», – заявил Уорти.

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14 комментариев

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kaissa
Мало того что два фола на Броне в этом моменте пропустили - причем второй абсолютный.
Так еще потом и Беверли технический выписали - когда он судьям видеокамеру принес.)))
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pon4ic
Ответ Cash_flow
https://youtu.be/ITDJBr-iN1I Как раз недавно пересматривал бессмертную классику. Нон колл на Броне это цветочки по сравнению с натуральным убийством. В финале конфы, на секунду. Вечный позор лиги
Было дело, не оправдываю. Чего не сделаешь ради три-пита.
+3
0
+3
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Cash_flow
Ответ pon4ic
https://sun1-28.userapi.com/impg/456GcxvCOClF3lOPbTBkwCI7vMU2lpKp_Hr-Ug/z4nrGN_WpHU.jpg?size=828x828&quality=95&sign=3b1df41b76a95d91dd323bb24c08d8d0&type=album То что дело Донахи живет не может быть сомнений.
https://youtu.be/ITDJBr-iN1I

Как раз недавно пересматривал бессмертную классику. Нон колл на Броне это цветочки по сравнению с натуральным убийством. В финале конфы, на секунду. Вечный позор лиги
+3
-1
+2
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armageddon123456
Ответ Tim Timson
Ждём маму Леброна).. как будто мало было ошибок в пользу ЛАЛ в сезоне))
Вообще то да, мало. А уж ошибок, вершащих судьбу матча в пользу ЛАЛ вообще ничтожно, одна или две
+3
-2
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ЮАГ
Так им наверняка стыдно...)
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ЮАГ
Ответ TurboMen
Такой вопрос, а если бы это была 7 игра финала? Неужели всё было бы точно также? Ведь там же судьбы игроков, огромные деньги на кону, неужели судейское решение может сломать игру и в такой ситуации?
так же (
0
0
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whoisme
Когда уже следующие матчи, это нытье уже невыносимо.
+9
-6
+3
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Tim Timson
Ждём маму Леброна).. как будто мало было ошибок в пользу ЛАЛ в сезоне))
+6
-5
+1
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Ivan85
Ответ xQcoW
Все эти команды вроде Лолкерс начинают жаловаться на судей, когда это не выгодно им, и медия всегда на их стороне. Уверен, проходам лечока свистели даже, когда выдыхали на него.
Жалуются на судей когда это им не выгодно? Ты б лучше в школе учился, а не тупые комменты строчил
+10
-4
+6
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TurboMen
Такой вопрос, а если бы это была 7 игра финала? Неужели всё было бы точно также? Ведь там же судьбы игроков, огромные деньги на кону, неужели судейское решение может сломать игру и в такой ситуации?
+17
0
+17
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pon4ic
https://sun1-28.userapi.com/impg/456GcxvCOClF3lOPbTBkwCI7vMU2lpKp_Hr-Ug/z4nrGN_WpHU.jpg?size=828x828&quality=95&sign=3b1df41b76a95d91dd323bb24c08d8d0&type=album

То что дело Донахи живет не может быть сомнений.
+11
-2
+9
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Станислав Шалковский
Стыдно, когда видно, а они ничего не видели.
+4
-2
+2
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xQcoW
Комментарий скрыт
+4
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-10
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yamedia
судьи заработали немаленькие бабки - и им не стыдно
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