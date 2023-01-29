Джеймс Уорти: «Судьям должно быть стыдно»
Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Джеймс Уорти прокомментировал ошибку судей в концовке матча калифорнийской команды против «Бостона» (121:125 ОТ).
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс мог принести своей команде победу в основное время, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах из-за удара по руке. На повторе было отчетливо видно, что Джейсон Тейтум задел руку Леброна и помешал броску. У «Лейкерс» не было возможности попросить челлендж.
«Этот эпизод меня разозлил. Это была одна из худших судейских бригад на моей памяти. Эти арбитры больше не должны работать на важных матчах. Им должно быть стыдно, им действительно должно быть стыдно», – заявил Уорти.
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Так еще потом и Беверли технический выписали - когда он судьям видеокамеру принес.)))
Как раз недавно пересматривал бессмертную классику. Нон колл на Броне это цветочки по сравнению с натуральным убийством. В финале конфы, на секунду. Вечный позор лиги
То что дело Донахи живет не может быть сомнений.