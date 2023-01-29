Джеймс Уорти: «Судьям должно быть стыдно»

Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» прокомментировал ошибку судей в концовке матча калифорнийской команды против « » (121:125 ОТ).

Звездный форвард «Лейкерс» мог принести своей команде победу в основное время, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах из-за удара по руке. На повторе было отчетливо видно, что задел руку Леброна и помешал броску. У «Лейкерс» не было возможности попросить челлендж.

«Этот эпизод меня разозлил. Это была одна из худших судейских бригад на моей памяти. Эти арбитры больше не должны работать на важных матчах. Им должно быть стыдно, им действительно должно быть стыдно», – заявил Уорти.

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