«Мы не увидели фола». Судья Эрик Льюис признал ошибку в концовке матча «Бостон» – «Лейкерс»

Эрик Льюис, глава судейской бригады, работавшей на матче « » – « » (125:121 ОТ), признал, что Джейсон Тейтум коснулся руки во время прохода на последних секундах основного времени.

«Контакт был. В тот момент, во время игры, мы не увидели фола. Судейская бригада пропустила эпизод», – сказал Льюис в своем отчете.

Джеймс мог принести своей команде победу в основное время, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску.

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