«Мы не увидели фола». Судья Эрик Льюис признал ошибку в концовке матча «Бостон» – «Лейкерс»
Эрик Льюис, глава судейской бригады, работавшей на матче «Бостон» – «Лейкерс» (125:121 ОТ), признал, что Джейсон Тейтум коснулся руки Леброна Джеймса во время прохода на последних секундах основного времени.
«Контакт был. В тот момент, во время игры, мы не увидели фола. Судейская бригада пропустила эпизод», – сказал Льюис в своем отчете.
Джеймс мог принести своей команде победу в основное время, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску.
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короче, идеальная реклама предстоящего «события сезона» - не думаю, что лига недовольна
Где ещё, как не здесь смотреть повтор для верного решения??Позор судьям за такое.
Причём матч с Бостоном.Две самые титулованные франшизы НБА.Победа ещё и на поле кельтов могла дать мощный приток энергии для озёрников.
А теперь это большой психологический удар по Лейкерс.Могут и в плей инн не попасть.