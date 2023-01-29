«Мы не увидели фола». Судья Эрик Льюис признал ошибку в концовке матча «Бостон» – «Лейкерс»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео судьи Баскетбол

Эрик Льюис, глава судейской бригады, работавшей на матче «Бостон» – «Лейкерс» (125:121 ОТ), признал, что Джейсон Тейтум коснулся руки Леброна Джеймса во время прохода на последних секундах основного времени.

«Контакт был. В тот момент, во время игры, мы не увидели фола. Судейская бригада пропустила эпизод», – сказал Льюис в своем отчете.

Джеймс мог принести своей команде победу в основное время, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску.

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18 комментариев

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Владимир Кудрявцев
Таких эпизодов много у всех команд. Не так важна ошибка в этом конкретном, но система, когда судьи без челленджа принципиально не меняют своих решений в ключевых эпизодах (и не хотят даже голову поднять на экраны с повторами) - это дичь. Ладно еще там в середине игры, но количество ошибок на последней минуте игр/решающих владениях зашкаливает. Никто не объяснит, в чем проблема пересмотреть эпизод, который явно спорен и определит результат здесь и сейчас...
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Rodbert
Ответ Свежий
На фотоаппарате у Беверли тоже не увидели? 👀
Какой фотоаппарат? Мы не видели никакого фотоаппарата.
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Vittorio57
А Тэйтум с гнильцой оказывается....
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Evincive
Это даже не позор, это позорище.
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Валера, настало твое время...
Ответ A. V.
Брон пошёл в проход, стянул на себя трех игроков соперника, там Антон стоял под кольцом-чего бы ему не скинул? Он бы спокойно два очка взял для ЛА
А Хорфорд просто помогал Антону стоять?
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Stivi M.D.
Это какой-то позор
+6
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TurboMen
И самое забавное что он это говорит за всю бригаду, т.е. три слепых оказалось, ну вообще замечательно...
+7
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A. V.
Брон пошёл в проход, стянул на себя трех игроков соперника, там Антон стоял под кольцом-чего бы ему не скинул? Он бы спокойно два очка взял для ЛА
+1
-7
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Kz_baller
Комментарий скрыт
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-12
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TurboMen
Так смотри просмотр, "мат"...
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Сантело
Ответ Свежий
На фотоаппарате у Беверли тоже не увидели? 👀
Судья сказал, убери я всё равно не вижу 😄
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Skeleton64
Мерзко на такое даже просто смотреть. Эмоции Леброна понятны. НУ а с номером 0, по недоразумению носящему футболку великой команды, всё давно ясно. Нет в нём духа, а принципы фейр-плей он даже во сне не видал
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711M
зато один из самых резонансных матчей последнего времени получился) еще минимум неделю все будут обсуждать этот матч, обмусолят на ESPN, TNT и даже Взял Мяч, проверят, сколько раз Бостон побеждал при Эрике Льюисе (спойлер: больше 30), на спортсе появится аккаунт «Камера Беверли», плюс к Леброну теперь архиповышенное внимание в ближайших двух матчах: как он отреагирует, будет ли набирать по 60, чтобы закрыть рекорд в МСГ

короче, идеальная реклама предстоящего «события сезона» - не думаю, что лига недовольна
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Дмитрий Сологубов
Очевидный удар по руке Леброну от Тейтума.
Где ещё, как не здесь смотреть повтор для верного решения??Позор судьям за такое.
Причём матч с Бостоном.Две самые титулованные франшизы НБА.Победа ещё и на поле кельтов могла дать мощный приток энергии для озёрников.
А теперь это большой психологический удар по Лейкерс.Могут и в плей инн не попасть.
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Свежий
На фотоаппарате у Беверли тоже не увидели? 👀
+17
-4
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dudkinrs82
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Максим Максимов
В метре судья был и в шары долбился
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Insamo217
Начальство не опаздывает, а задерживается. Судьи НБА не ошибаются, а пропускают эпизоды
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