«Монако» побил рекорд Евролиги по очкам в матче без овертайма
«Монако» разгромил «Париж» и побил рекорд результативности в Евролиге.
В матче 14‑го тура Евролиги «Монако» одержал крупную победу над «Парижем» со счетом 125:104 и установил историческое достижение – это рекордное количество очков одной команды в матче Евролиги без овертайма.
Результат «Монако» превзошел прежние рекордные показатели «Маккаби Тель-Авив» (123 очка в сезоне-2004/05) и «Панатинаикоса» (123 очка в сезоне-2007/08), которые также были установлены в основное время.
При этом команды, набиравшие больше очков («Реал» – 130, «Анадолу Эфес» – 126), сделали это в матче с четырьмя овертаймами.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Евролиги
