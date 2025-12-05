«Монако» побил рекорд Евролиги по очкам в матче без овертайма

«Монако» разгромил «Париж» и побил рекорд результативности в Евролиге.

В матче 14‑го тура Евролиги «Монако » одержал крупную победу над «Парижем » со счетом 125:104 и установил историческое достижение – это рекордное количество очков одной команды в матче Евролиги без овертайма.

Результат «Монако » превзошел прежние рекордные показатели «Маккаби Тель-Авив » (123 очка в сезоне-2004/05) и «Панатинаикоса » (123 очка в сезоне-2007/08), которые также были установлены в основное время.

При этом команды, набиравшие больше очков («Реал » – 130, «Анадолу Эфес » – 126), сделали это в матче с четырьмя овертаймами.