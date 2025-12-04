Майкл Портер пропустит матч с «Ютой»

Форвард «Бруклина» Майкл Портер не поможет команде в матче с «Ютой».

«Бруклин » подходит к матчу против «Юты» в ослабленном составе. Фовард Майкл Портер (контроль нагрузки из-за проблем с поясницей) и защитник Дрэйк Пауэлл (контроль нагрузки после травмы левого колена) не смогут помочь команде в игре с «Джаз».

Отсутствие Портера, который является лидером «Нетс» по результативности (25,4 очка за игру), станет серьезным испытанием для команды.

При этом защитник Терэнс Мэнн (болезненные ощущения в области ребер), скорее всего, выйдет на паркет после пропуска двух последних игр.