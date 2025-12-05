НБА оштрафовала «Кливленд» на 250 000 долларов за нарушение политики по участию игроков в матчах

НБА второй раз в сезоне оштрафовала «Кливленд».

НБА выписала «Кливленду » штраф в размере 250 000 долларов за нарушение политики по участию игроков в матчах. По итогам расследования лига выяснила, что клуб некорректно регулировал участие своего разыгрывающего Дариуса Гарлэнда в двух ноябрьских матчах подряд.

Согласно правилам, Гарлэнда, будучи «звездным» игроком, должен быть доступен для матчей, транслируемых на национальном телевидении.

«Кавальерс» нарушили регламент: игрока заявили на матч против «Клипперс» 24 ноября (игра не транслировалась на национальном ТВ), но на следующий день, в игре с «Торонто» (шедшей в национальном эфире), он на площадку не вышел.

«Кливленд» уже второй раз в сезоне получает штраф за несоблюдение политики по участию игроков в матчах. Третье нарушение обойдется команде в 1,25 млн долларов.