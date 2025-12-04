Лоуренс Фрэнк в ближайшее время продлит контракт с «Клипперс» (The Athletic)

Ожидается, что генеральный менеджер Лоуренс Фрэнк продлит контракт с «Клипперс».

Несмотря на неудачный старт сезона (6-16), недавнее отстранение Криса Пола и продолжающееся расследование НБА по Каваю Ленарду, «Клипперс » планируют продлить контракт с генеральным менеджером Лоуренсом Фрэнком. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников в клубе.

Отмечается, что планы по продлению контрактов Фрэнка и его помощников разрабатывались уже давно и отражают приверженность владельца Стива Балмера принципу преемственности.

Некоторые источники в «Клипперс» назвали обсуждения продления контрактов «преждевременными». Тем не менее, по словам одного из них, планы по продлению существуют – формально их пока не оформили, но это точно произойдет.

Лоуренс Фрэнк о Тайроне Лю: «Я считаю его одним из лучших тренеров в лиге»