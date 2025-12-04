Кирилл Елатонцев был допрошен в Следственном комитете Санкт-Петербурга («Свободный агент»)
Центрового «Локо» Елатонцева допросили в петербургском Следственном комитете.
Как сообщает Телеграм-канал «Свободный агент», центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев был допрошен в следственном комитете Санкт-Петербурга. При этом детали произошедшего пока не известны.
Ранее в СМИ сообщали, что против баскетболиста хотят возбудить уголовное дело из‑за уклонения от прохождения военной службы.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости