Патрик Беверли вынес камеру, чтобы показать судье фол на Леброне Джеймсе

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео судьи Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли вынес на площадку камеру, чтобы показать судье, что на Леброне Джеймсе сфолили во время броска на победу на последних секундах основного времени матча против «Бостона».

Судья выписал Беверли технический фол.

Джеймс мог принести своей команде победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.

«Лейкерс» уступили «Бостону» в овертайме – 121:126.

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8 комментариев

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Суперпупс
В шактин. Графикой добавить бы китайца "очки ннада", да только кто же в США о нем знает.
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BuTaJIbKa
зато прикольно.
это же шоу - он его дал
+2
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Левый аккаунт Дюрэнта
глупо. Есть регламент. Ни один судья не посмотрел бы.
+3
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RAFA_EL
АХАХАХАХАХААХ

Легендарно унизил урода на судье
+3
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Lokomotiv__1992
Очки забыл )
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Sasha Kurtin
Этот момент просто войдёт в историю.
+7
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Alexander Permyakov
Легендарный хайлайт
+11
0
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Vanila Panda
Технарь, о котором никогда не будешь жалеть)
+6
0
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