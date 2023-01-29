Патрик Беверли вынес камеру, чтобы показать судье фол на Леброне Джеймсе

Разыгрывающий «Лейкерс» вынес на площадку камеру, чтобы показать судье, что на сфолили во время броска на победу на последних секундах основного времени матча против « ».

Судья выписал Беверли технический фол.

Джеймс мог принести своей команде победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.

« » уступили «Бостону» в овертайме – 121:126.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?