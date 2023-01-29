Патрик Беверли вынес камеру, чтобы показать судье фол на Леброне Джеймсе
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли вынес на площадку камеру, чтобы показать судье, что на Леброне Джеймсе сфолили во время броска на победу на последних секундах основного времени матча против «Бостона».
Судья выписал Беверли технический фол.
Джеймс мог принести своей команде победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.
«Лейкерс» уступили «Бостону» в овертайме – 121:126.
Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?
это же шоу - он его дал
Легендарно унизил урода на судье