Леброн Джеймс мог принести «Лейкерс» победу над «Селтикс» на последней секунде. Судьи не зафиксировали фол у Тейтума

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео судьи Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс мог принести своей команде победу над «Бостоном» в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах из-за удара по руке.

После промаха Леброн стал активно показывать, что его ударили по левой руке во время броска, однако судьи не заметили нарушение. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум задел руку Леброна и помешал броску. У «Лейкерс» не было возможности попросить челлендж.

Основное время матча закончилось со счетом 105:105.

«Лейкерс» уступили «Бостону» в овертайме – 121:126. Джеймс завершил матч с 41 очком, 9 подборами и 8 передачами.

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31 комментарий

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TurboMen
Ответ albert_lucky
Судьи сами принимают решение смотреть повтор или нет.
ну вот я и спрашиваю, почему они приняли решение не смотреть? Эпизод же не спорный, буквально сходу всё видно. Причём даже без их запроса крутили повтор, т.к. пауза была. Они в такие моменты закрывают глаза и им запрещено смотреть на экраны? У тебя есть шанс исправить грубую ошибку, а они как бюрократы до последнего гнут свою неверную линию. Что толку команде если ты после матча признаешь ошибку, почему ты её не можешь признать во время матча?
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Makhasamatman Buch
Ответ Vanila Panda
Тут бы и нельзя было взять челлендж, даже если бы он и был. Судейки нормально всю концовку в сторону бостона отсвистели, тупо без шансов для деда
А почему нельзя было взять челлендж?
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andrushapumba
У меня вьетнамские флэшбэки о временах пирса-гарнетт-аллена
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Марсель Объелся
Судейская система НБА - худшая во всем мире спорта. Её нужно кардинально реформировать
VAR
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кандид
Ответ Данила Бодров
Это был фол
Спасибо, вы развеяли последние сомнения.
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Vagant
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
https://twitter.com/pickuphoop/status/1619564998413656065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1619564998413656065%7Ctwgr%5E2b592f3582dad42d8acfd7a30ae39252c65b2d07%7Ctwcon%5Es
Она не открывается. проще написать За 2 последних недели НБА признали 4 судейских ошибки. которые пропустил фолы на игрокахЛАЛ на последних секундах матчей. В твитере же опубликованы 4 фотографии с этими ошибками
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dev0
Жесть
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Данила Бодров
Это был фол
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Daishi
Ответ Роман Полянский
И это уже третья концовка, когда у Лейкерс просто в наглую крадут победу .А вот обратных случаев как-то не припоминаю.
Какая у вас короткая память, Матч с Сакраменто и натянутый фол Фокса, недавний матч с Мемфисом, когда Уэстбрук нарушал правила при пробитии штрафных Кларком. Кларк должен был перебивать штрафной и мог сделать счет равным с заходом в овер, но свистка не было и ЛАЛ победили..))
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BolxoB
Ответ Undrey
Капец такое не увидеть) но какую пантомиму устроил товарищ краб, какой спектр эмоций))
Ему 38. Он с командой унылых ролевиков + чуть живой Дэвис + Уэстбрук играет равную концовку с лучшей командой лиги (имхо).
Конечно эмоции.
+3
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Be1983kot18leta@gmail.com
https://twitter.com/pickuphoop/status/1619564998413656065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1619564998413656065%7Ctwgr%5E2b592f3582dad42d8acfd7a30ae39252c65b2d07%7Ctwcon%5Es
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albert_lucky
Ответ TurboMen
Я не пойму, в игре пауза, все смотрят повтор, почему зрители видят, а судьи не видят? Почему после матча можно сказать что судья ошибся, а во время матча нельзя? Разве у судьи нет права самому запросить повтор?
Судьи сами принимают решение смотреть повтор или нет.
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Мурзин Ринат
Ответ Undrey
Капец такое не увидеть) но какую пантомиму устроил товарищ краб, какой спектр эмоций))
Человек играет 20 сезон и побил все рекорды которые можно и выиграл все что можно, но до сих пор болен игрой, тут не смеяться нужно, а восхищаться !!💪🏿
+16
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+14
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Vanila Panda
Ответ Klaudio Pizsarov
Не припомню, чтобы судьи ГСВ тянули
Когда дюрант из третьего ряда трибун мяч спасал тоже не тянули?
+7
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Klaudio Pizsarov
Ответ Ирина Суворова
После таких эпизодов как сегодня , и к примеру что произошло с сакраменто (когда судьи откровенно тянули ГСВ) надо что то Сильверу придумывать , может начать штрафовать судьей , за откровенно привальные матчи (или матчи где их решения повлияли на победителя в матче. Или вести правило где судьи обязаны смотреть челлендж на последних (2-3) атаках
Не припомню, чтобы судьи ГСВ тянули
+5
-9
-4
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Каро Шелупонев
Ответ Марсель Объелся
Судейская система НБА - худшая во всем мире спорта. Её нужно кардинально реформировать
Я думаю, все таки на 2м месте, понаблюдайте за ММА на досуге, в частности, особое внимание нужно уделить UFC
+2
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Роман Полянский
И это уже третья концовка, когда у Лейкерс просто в наглую крадут победу .А вот обратных случаев как-то не припоминаю.
+3
-2
+1
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TurboMen
Я не пойму, в игре пауза, все смотрят повтор, почему зрители видят, а судьи не видят? Почему после матча можно сказать что судья ошибся, а во время матча нельзя? Разве у судьи нет права самому запросить повтор?
+2
0
+2
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Light Yagami
Тут на буков и казино работа от рефери. Верю, что когда-нибудь ФБР займётся ими. Да, может, НБА тогда перестанет существовать в том виде, в котором мы знаем её, но я за справедливость всегда!!!
+3
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+3
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evgenbalukov
просто рвотные рефлексы от концовки🤢🤢🤢
+6
0
+6
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Be1983kot18leta@gmail.com
Беверли выкупил и отправил камеру Сильверу 🤣
Так написали в твиттере.
И лига уже признала ошибку
+10
-2
+8
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Марсель Объелся
Судейская система НБА - худшая во всем мире спорта. Её нужно кардинально реформировать
+9
-1
+8
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Левый аккаунт Дюрэнта
Если судейки будут тащить Бостов в плей-офф так же как в регулярке, то чемпион уже известен. Голдену нужен новый король. Тейтума пиарит каждая собака в США.
+6
-2
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Undrey
Капец такое не увидеть) но какую пантомиму устроил товарищ краб, какой спектр эмоций))
+17
-5
+12
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Игорь Ерин
А Тейтум - дряньцо ...
+6
0
+6
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