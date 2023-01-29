Леброн Джеймс мог принести «Лейкерс» победу над «Селтикс» на последней секунде. Судьи не зафиксировали фол у Тейтума

Звездный форвард «Лейкерс» мог принести своей команде победу над « » в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах из-за удара по руке.

После промаха Леброн стал активно показывать, что его ударили по левой руке во время броска, однако судьи не заметили нарушение. На повторе отчетливо видно, что задел руку Леброна и помешал броску. У «Лейкерс» не было возможности попросить челлендж.

Основное время матча закончилось со счетом 105:105.

«Лейкерс» уступили «Бостону» в овертайме – 121:126. Джеймс завершил матч с 41 очком, 9 подборами и 8 передачами.

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