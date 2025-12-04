Рейтинг сборных ФИБА. США удерживают лидерство, Турция поднялась на 11-е место

ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных квалификаций. Топ‑10 остался без изменений. Лидируют США, второе место удерживает Германия, тройку замыкает Сербия.

Турция обошла Латвию благодаря победам над Швейцарией и Боснией (Латвия завершила окно с результатом 1-1) и теперь занимает 11-ю строчку.