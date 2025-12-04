  • Спортс
  • Дрэймонд Грин об отстранении Криса Пола: «Если такое произошло с ним, представьте, что могут сделать с любым из нас»
Дрэймонд Грин об отстранении Криса Пола: «Если такое произошло с ним, представьте, что могут сделать с любым из нас»

Дрэймонд Грин прокомментировал скандальное отстранение Криса Пола.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на скандальное отстранении Криса Пола, заявив, что эта ситуация должна стать тревожным сигналом для всех баскетболистов в лиге.

«Если вы игрок НБА, это должно вас беспокоить – потому что показывает, что может случиться и с вами. «Клипперс» отстранили великого Криса Пола посреди ночи.

Скажу так: чтобы побеждать на высшем уровне, нужно требовать ответственности от менеджмента, тренеров и игроков. Крис, как мы все знаем – великий игрок. Когда ты хорош, все в порядке: тебя принимают как волевого лидера, который держит других в ответе. Это нормально воспринимают.

Но когда ты на закате карьеры, вдруг выясняется, что твой опыт больше ничего не значит. И ты задаешься вопросом: а действительно ли это мешает успеху твоей организации? Ведь знания и опыт, которые человек накопил за годы карьеры, просто выбрасывают за борт.

Поэтому, думаю, если вы игрок НБА, это должно вас тревожить – потому что показывает, что может случиться и с вами. Если такое произошло с Крисом Полом, представьте, что могут сделать с любым из нас», – заявил Грин с своем подкасте.

Кармело Энтони о ситуации с Крисом Полом: «То, как обращаются с легендами нашей игры – это просто ######»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
