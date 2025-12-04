Дрэймонд Грин об отстранении Криса Пола: «Если такое произошло с ним, представьте, что могут сделать с любым из нас»

Дрэймонд Грин прокомментировал скандальное отстранение Криса Пола.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин отреагировал на скандальное отстранении Криса Пола, заявив, что эта ситуация должна стать тревожным сигналом для всех баскетболистов в лиге.

«Если вы игрок НБА, это должно вас беспокоить – потому что показывает, что может случиться и с вами. «Клипперс » отстранили великого Криса Пола посреди ночи.

Скажу так: чтобы побеждать на высшем уровне, нужно требовать ответственности от менеджмента, тренеров и игроков. Крис, как мы все знаем – великий игрок. Когда ты хорош, все в порядке: тебя принимают как волевого лидера, который держит других в ответе. Это нормально воспринимают.

Но когда ты на закате карьеры, вдруг выясняется, что твой опыт больше ничего не значит. И ты задаешься вопросом: а действительно ли это мешает успеху твоей организации? Ведь знания и опыт, которые человек накопил за годы карьеры, просто выбрасывают за борт.

Поэтому, думаю, если вы игрок НБА , это должно вас тревожить – потому что показывает, что может случиться и с вами. Если такое произошло с Крисом Полом, представьте, что могут сделать с любым из нас», – заявил Грин с своем подкасте.

Кармело Энтони о ситуации с Крисом Полом: «То, как обращаются с легендами нашей игры – это просто ######»