Дрэймонд Грин об отстранении Криса Пола: «Если такое произошло с ним, представьте, что могут сделать с любым из нас»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на скандальное отстранении Криса Пола, заявив, что эта ситуация должна стать тревожным сигналом для всех баскетболистов в лиге.
«Если вы игрок НБА, это должно вас беспокоить – потому что показывает, что может случиться и с вами. «Клипперс» отстранили великого Криса Пола посреди ночи.
Скажу так: чтобы побеждать на высшем уровне, нужно требовать ответственности от менеджмента, тренеров и игроков. Крис, как мы все знаем – великий игрок. Когда ты хорош, все в порядке: тебя принимают как волевого лидера, который держит других в ответе. Это нормально воспринимают.
Но когда ты на закате карьеры, вдруг выясняется, что твой опыт больше ничего не значит. И ты задаешься вопросом: а действительно ли это мешает успеху твоей организации? Ведь знания и опыт, которые человек накопил за годы карьеры, просто выбрасывают за борт.
Поэтому, думаю, если вы игрок НБА, это должно вас тревожить – потому что показывает, что может случиться и с вами. Если такое произошло с Крисом Полом, представьте, что могут сделать с любым из нас», – заявил Грин с своем подкасте.
