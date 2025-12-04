  • Спортс
Майкл Портер о сыгранности «Бруклина»: «Мы реально прибавляем, каждый начинает находить свой ритм»

Форвард «Бруклина» Майкл Портер отметил прогресс команды.

Форвард «Бруклина» Майкл Портер отметил прогресс в игре команды, подчеркнув, что коллектив постепенно нарабатывает взаимопонимание.

«Мне кажется, мы реально прибавляем. Мы начинаем лучше понимать, как играть друг с другом. Появляется стабильность, появляется набор комбинаций, к которым мы можем быстро перейти, когда что-то идет не по плану.

Раньше этого как раз не хватало, а сейчас, по-моему, каждый потихоньку начинает находить свой ритм», – поделился наблюдениями форвард «Нетс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: YESNetwork
