Леброн Джеймс – о судейской ошибке в матче с «Бостоном»: «Я этого не понимаю»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал судейскую ошибку в концовке основного времени матча против «Бостона» (121:125 ОТ).
Джеймс мог принести своей команде победу, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.
«Вы видели мою реакцию.
Я этого не понимаю. Я прохожу под кольцо не меньше остальных игроков лиги, которые совершают двузначное количество штрафных бросков за матч. Я просто этого не понимаю.
Это продолжается. В этом сезоне было уже несколько матчей, когда мы проигрывали из-за ошибок судей. Когда нас буквально лишали возможности выиграть матч. Лично у меня это уже второй случай. Несколько недель назад я мог сравнять счет в матче против «Далласа».
Я этого не понимаю. Я смотрю матчи каждый день, и я не вижу, чтобы это происходило с другими командами. Это странно», – сказал Леброн.
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Давно обращал внимание на дикое судейство против ЛАЛ, но обычно в ответ все вспоминают какие то древние времена типа серии ЛАЛ - Сакраменто начала 2000-х, как пример подсуживания ЛАЛ.
Тэйтума даже заклейми, хотя парень сделал всё правильно.
Даже твоя 42 секунда чётко показывает то что видно на 30, 37 и 49 секунде, а именно первое касание приходится на мяч.
Хотя, за 20 лет карьеры у него много таких видосов набралось)
Джеймс выбивает мяч первым делом. О чём речь вообще?
))