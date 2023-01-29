Звездный форвард « » прокомментировал судейскую ошибку в концовке основного времени матча против « » (121:125 ОТ).

Джеймс мог принести своей команде победу, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.

«Вы видели мою реакцию.

Я этого не понимаю. Я прохожу под кольцо не меньше остальных игроков лиги, которые совершают двузначное количество штрафных бросков за матч. Я просто этого не понимаю.

Это продолжается. В этом сезоне было уже несколько матчей, когда мы проигрывали из-за ошибок судей. Когда нас буквально лишали возможности выиграть матч. Лично у меня это уже второй случай. Несколько недель назад я мог сравнять счет в матче против «Далласа».

Я этого не понимаю. Я смотрю матчи каждый день, и я не вижу, чтобы это происходило с другими командами. Это странно», – сказал Леброн.

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