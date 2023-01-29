Леброн Джеймс – о судейской ошибке в матче с «Бостоном»: «Я этого не понимаю»

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал судейскую ошибку в концовке основного времени матча против «Бостона» (121:125 ОТ).

Джеймс мог принести своей команде победу, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.

«Вы видели мою реакцию.

Я этого не понимаю. Я прохожу под кольцо не меньше остальных игроков лиги, которые совершают двузначное количество штрафных бросков за матч. Я просто этого не понимаю.

Это продолжается. В этом сезоне было уже несколько матчей, когда мы проигрывали из-за ошибок судей. Когда нас буквально лишали возможности выиграть матч. Лично у меня это уже второй случай. Несколько недель назад я мог сравнять счет в матче против «Далласа».

Я этого не понимаю. Я смотрю матчи каждый день, и я не вижу, чтобы это происходило с другими командами. Это странно», – сказал Леброн.

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34 комментария

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Lokomotiv__1992
Вот раз за разом судьи в этом сезоне к Леброну лично и Лал относились предвзято, думаю даже староние люди это замечали. И признавали это .. Лал боролись и играли и против команд и против судей..потом нагло забрали победу с Далласом , там был такой же эпизод ..но после него Лал не опустили руки и бились в овере, там тоже в овере потом судьи помогли Далласу. Но когда ещё раз такое делают да и опять в очень важной игре для Лал и когда всю игру убивали судьи .. когда команда достойна была победить , когда был чистый фол который видели все .. и опять судьи специально не свистят . Что то сломалось .. Леброн и Лал не нашли мотивацию на овер-тайм .. вышли проиграть. Очень надеюсь что это не повлеяет на команду
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AEZAKMI228
Ответ Дмитрий Сологубов
Тот же судья, который зафиксировал фол на Пэте Беве с половины корта, пропустил, что на Леброне фолили в 5 футах от него. «Селтикс» также ведут себя как 32-4, когда он является одним из их судей. Странное совпадение, правда?
36-2 вообще)
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VolkXan
С кем-то играли недавно, тоже самое было в конце. И также болелы писали , да не все наоборот. 😅 вот Вы мелочь ходячая.)
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VolkXan
Ответ vasek ufa
Почему, что ты черный. Надо на это валить
Вот ты ляпнул Васек.😅
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Can
Ответ armageddon123456
Поражает самообладание Деда. За исключением момента после собсно фола, максимально сдержан. Не знаю, я бы наверно судье втащил в челюху (да, я диванный болельщик, бла бла бла, все дела)
тоже респектую за это! видно было что мог щит разорвать
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Mr.BadGuy
Ответ Алексей Иванов
Многие в пример приводят игры с Филой, Далласом. Но забывают о выездной с Сакрой, где да победили, но Леброна там всю игру просто нагло избивали. И по лицу с размаха, и по яйцам заехали. В конце судьи у Расса миллионно процентный 2+1 забрали. Не знаю почему, но топят в этом сезоне будь здоров.
На самом деле ЛАЛ давно судьи топят. Просто в этом сезоне особенно заметно. Это началось с тех пор, когда лига провозгласила принцип равных возможностей, начали искуственно подтаскивать наверх провинциальные команды, на которые все равно никто не ходит, кроме бабушек игроков, и подтапливать ЛАЛ.
Давно обращал внимание на дикое судейство против ЛАЛ, но обычно в ответ все вспоминают какие то древние времена типа серии ЛАЛ - Сакраменто начала 2000-х, как пример подсуживания ЛАЛ.
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nbawade
Понимаю почему правила в НБА порозовели, болельщик-то ныне пошёл нежный.
Тэйтума даже заклейми, хотя парень сделал всё правильно.
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nbawade
Ответ The Don Killuminati
Лучше бы это скинул https://www.youtube.com/watch?v=P9bXSEzNc_s Хотя, за 20 лет карьеры у него много таких видосов набралось)
Кстати этим броском Кеша мог сравнять счёт во второй игре и кто его знает чем бы всё закончилось.
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nbawade
Ответ Алексей Иванов
Лол ты слепой? посмотри 42 секунду отлично видно что бьет чисто по руке вообще не касаясь мяча
Если не разбираешься в баскете зачем писать гневные комменты?
Даже твоя 42 секунда чётко показывает то что видно на 30, 37 и 49 секунде, а именно первое касание приходится на мяч.
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vzi
Ответ Vagant
Как-то я пропустил, а ведь в прошлой игре Леброн обошел Шака по подборам в защите за карьеру. После сегодняшней ночи Леброну нужно: - 8 ассистов, чтобы опередить Марка Джексона и стать 5-м в истории лиги по их числу. - а 9 ассистов ему не хватает, чтобы опередить Стива Нэша и стать 4-м в истории лиги по этому показателю
Мне повезло - я видел его игру вживую. Еще за Кливленд.
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vzi
Ответ Swhat
Домашнее судейство
Купили!
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Richard West
Ответ Macren
Это понятно, но просто поражаешься, когда элита уровня Тейтума играет так грязно и беспардонно. У нас так на школьной площадке по рукам бьют. Хотя может я ньюфаг, и так и нужно играть на самом деле
Вариантов не было, это хуево играть так, но это действенно вышло, в мяч очень сложно его позиции было сыграть, чтоб получить владение даже там на доли секунды, и как вариант что леброн не забросил два штрафных или вообще вот как сейчас судьи не заметили надо фолить. Поэтому тейтум правильно сделал что сфолил, а судьи аутисты подарили победу бостону, это вот подарок реально, леброн бы закинул хотя бы один штраф и все бостон бы проиграл.
+7
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Эфес Фридомович
Ответ Дмитрий Сологубов
Тот же судья, который зафиксировал фол на Пэте Беве с половины корта, пропустил, что на Леброне фолили в 5 футах от него. «Селтикс» также ведут себя как 32-4, когда он является одним из их судей. Странное совпадение, правда?
Ого, это реальные цифры?
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Алексей Иванов
Ответ vasfre
Да? И что там? Джеймс выбивает мяч первым делом. О чём речь вообще?
Лол ты слепой? посмотри 42 секунду отлично видно что бьет чисто по руке вообще не касаясь мяча
+4
0
+4
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Алексей Иванов
Многие в пример приводят игры с Филой, Далласом. Но забывают о выездной с Сакрой, где да победили, но Леброна там всю игру просто нагло избивали. И по лицу с размаха, и по яйцам заехали. В конце судьи у Расса миллионно процентный 2+1 забрали. Не знаю почему, но топят в этом сезоне будь здоров.
+15
-4
+11
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Macren
Ответ Richard West
Тут намного лучше вариант был фолить, и как видишь это сработало
Это понятно, но просто поражаешься, когда элита уровня Тейтума играет так грязно и беспардонно. У нас так на школьной площадке по рукам бьют. Хотя может я ньюфаг, и так и нужно играть на самом деле
+1
-8
-7
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armageddon123456
Ответ гилберт
Есди бы ты получал десятки лямов зелени, ты был бы чуть спокойнее.
Потому и отметил что это мнение с дивана
+4
-2
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гилберт
Тейт красава конечно, спас игру.
+4
-9
-5
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гилберт
Ответ armageddon123456
Поражает самообладание Деда. За исключением момента после собсно фола, максимально сдержан. Не знаю, я бы наверно судье втащил в челюху (да, я диванный болельщик, бла бла бла, все дела)
Есди бы ты получал десятки лямов зелени, ты был бы чуть спокойнее.
+5
0
+5
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Richard West
Ответ Macren
Даже вынеся за скобки судейское решение, какой же Тейтум все-таки м*дак, он даже не пытался сыграть в мяч, просто откровенно дал сзади по руке Брону
Тут намного лучше вариант был фолить, и как видишь это сработало
+3
0
+3
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The Don Killuminati
Ответ Алексей Иванов
7 матч в плей офф,а не ничего не решающая игра в регулярке https://www.youtube.com/watch?v=c3Km3d3o4ww
Лучше бы это скинул https://www.youtube.com/watch?v=P9bXSEzNc_s
Хотя, за 20 лет карьеры у него много таких видосов набралось)
+3
0
+3
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vasfre
Ответ Алексей Иванов
7 матч в плей офф,а не ничего не решающая игра в регулярке https://www.youtube.com/watch?v=c3Km3d3o4ww
Да? И что там?
Джеймс выбивает мяч первым делом. О чём речь вообще?
+2
-5
-3
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Macren
Даже вынеся за скобки судейское решение, какой же Тейтум все-таки м*дак, он даже не пытался сыграть в мяч, просто откровенно дал сзади по руке Брону
+10
-7
+3
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problemzz9
Ответ Алексей Иванов
7 матч в плей офф,а не ничего не решающая игра в регулярке https://www.youtube.com/watch?v=c3Km3d3o4ww
ничего не решающий момент в середине игры
0
-7
-7
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Daishi
Ответ Алексей Иванов
7 матч в плей офф,а не ничего не решающая игра в регулярке https://www.youtube.com/watch?v=c3Km3d3o4ww
Я этого не понимаю. (c)

))
+5
-1
+4
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