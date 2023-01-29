Дарвин Хэм: «На лучшем игроке на планете не свистят фолы»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал судейскую ошибку в концовке основного времени матча против «Бостона» (121:125 ОТ).
«На лучшем игроке на планете не свистят фолы. Это потрясающе. Как бы мы ни старались не сваливать вину на судейство, это становится все труднее.
Его наказывают за то, что он не симулирует. То же самое происходит с Яннисом. То же самое было с Шаком.
Мне не нужен очередной отчет о последних 2 минутах. Могут оставить его себе. От него нет никакой пользы», – сказал Хэм.
Леброн Джеймс мог принести «Лейкерс» победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.
Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
>сейчас
Король голый. В лиге новые герои.
все всё прекрасно понимают..
уже и пробежка давно в трактовке Леброна это больше 4-5 шагов, а не двух.
Ну и количество симуляций Леброна...
Уж простите..
А тут конкретно - да. Ошибка. Ее признали.