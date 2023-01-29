Дарвин Хэм: «На лучшем игроке на планете не свистят фолы»

Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал судейскую ошибку в концовке основного времени матча против « » (121:125 ОТ).

«На лучшем игроке на планете не свистят фолы. Это потрясающе. Как бы мы ни старались не сваливать вину на судейство, это становится все труднее.

Его наказывают за то, что он не симулирует. То же самое происходит с Яннисом. То же самое было с Шаком.

Мне не нужен очередной отчет о последних 2 минутах. Могут оставить его себе. От него нет никакой пользы», – сказал Хэм.

мог принести « » победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.

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