Дарвин Хэм: «На лучшем игроке на планете не свистят фолы»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал судейскую ошибку в концовке основного времени матча против «Бостона» (121:125 ОТ).

«На лучшем игроке на планете не свистят фолы. Это потрясающе. Как бы мы ни старались не сваливать вину на судейство, это становится все труднее.

Его наказывают за то, что он не симулирует. То же самое происходит с Яннисом. То же самое было с Шаком.

Мне не нужен очередной отчет о последних 2 минутах. Могут оставить его себе. От него нет никакой пользы», – сказал Хэм.

Леброн Джеймс мог принести «Лейкерс» победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Джейсон Тейтум ударил Леброна по левой руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.

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25 комментариев

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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ carlitosway
это тот через которого сегодня наваливал как хотел эмбид и тот которого схавал в защите такер ухахах ну да лучший просто
по-твоему Дарвин Хэм врёт штоле
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emptinesspetr
Ответ помада Терезы
Признали ошибку ну окей, а лейкерс легче что ли от этого признания? Уже в который раз такие ошибки, лишающие команду победы
А Лейкерс эта победа зачем? Они на что-то претендуют?
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carlitosway
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
В смысле на Йокиче не свистят фолы?
это тот через которого сегодня наваливал как хотел эмбид и тот которого схавал в защите такер ухахах ну да лучший просто
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emptinesspetr
Ответ Паскаль Шимбонда
Особенно сейчас, когда он чуть ли не меньше всех пробивает штрафных, когда идет под кольцо, ага
>в течение 20 лет
>сейчас

Король голый. В лиге новые герои.
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VolkXan
Ответ emptinesspetr
Им-то не свистят в последние 5 лет, когда зрелищность стала преобладать над правилами. А Лебрончик был первым и единственным, кому полосатики и лига позволяли всё и немножко больше.
Днище )
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VolkXan
Ответ Nightblackwolf
За такое возмущение после эпизода, любому бы дали технарь, но Леброн опять ушёл безнаказанным)
Кто о чем, ты о своей царапинке.
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никнейм ботвиннег-корчной
В смысле на Йокиче не свистят фолы?
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havoc3
На Леброне свитсят десятки левых фолов, не свистят фолы в атаке и пробежки. Любая ошибка против Леброна раздувается как нечто катастрофическое.
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Epicman
Знатно он нализывает, конечно. лишь бы не вылететь из команды.
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nbawade
Ответ armageddon123456
Смотрю НБА уже около 20 лет - за все это время я помню от силы 10 свистков по пробежкам (не из шактина, когда игроки затупливают просто). Чтобы пробежку а НБА свистнули это надо натурально от своего кольца мяч в 2 руки взять и пропрыгать до центра поляны
Не так давно Клэю Томпсону (против Мемфиса) на последних секундах, в одном из решающих владений, свистнули пробежку.
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помада Терезы
Ответ Виталий Попов
ой..... ну бросьте... все всё прекрасно понимают.. уже и пробежка давно в трактовке Леброна это больше 4-5 шагов, а не двух. Ну и количество симуляций Леброна... Уж простите.. А тут конкретно - да. Ошибка. Ее признали.
Признали ошибку ну окей, а лейкерс легче что ли от этого признания? Уже в который раз такие ошибки, лишающие команду победы
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Александр Силин
Вот только краб давно уже не лучший игрок мира...
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-12
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Виталий Попов
ой..... ну бросьте... все всё прекрасно понимают.. уже и пробежка давно в трактовке Леброна это больше 4-5 шагов, а не двух. Ну и количество симуляций Леброна... Уж простите.. А тут конкретно - да. Ошибка. Ее признали.
Ого, признали ошибку, которую в прямом эфире видел весь мир. Вау!
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Виталий Попов
ой..... ну бросьте...
все всё прекрасно понимают..
уже и пробежка давно в трактовке Леброна это больше 4-5 шагов, а не двух.
Ну и количество симуляций Леброна...
Уж простите..

А тут конкретно - да. Ошибка. Ее признали.
+6
-14
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Эрмек Акбаев
Ответ emptinesspetr
Вот те раз. 20 лет «лучшему игроку на планете» не свистят дичайшие пробежки, свистят на нём ориентируясь на его взвизги и актёрство, а тут трагедия мирового масштаба.
ну как бы многим не свистят пробежки...
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Паскаль Шимбонда
Ответ emptinesspetr
Им-то не свистят в последние 5 лет, когда зрелищность стала преобладать над правилами. А Лебрончик был первым и единственным, кому полосатики и лига позволяли всё и немножко больше.
Особенно сейчас, когда он чуть ли не меньше всех пробивает штрафных, когда идет под кольцо, ага
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lexakarabut
Что бы спортс делал без таких новостей по Лейкерс? Как просели бы просмотры баскетбольной ветки...
+2
-6
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Daishi
Ответ armageddon123456
Смотрю НБА уже около 20 лет - за все это время я помню от силы 10 свистков по пробежкам (не из шактина, когда игроки затупливают просто). Чтобы пробежку а НБА свистнули это надо натурально от своего кольца мяч в 2 руки взять и пропрыгать до центра поляны
Вы смотрите НБА 20 лет, но по 1 матчу в год что ли, если всего 10 пробежек увидели за это время?) Я сегодня минимум пяток пробежек зафиксированных увидел за день в 2-х матчах. В НБА все плохо с фиксацией пробежек и проносов, но так уж утрировать не стоит. :))
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armageddon123456
Ответ emptinesspetr
Им-то не свистят в последние 5 лет, когда зрелищность стала преобладать над правилами. А Лебрончик был первым и единственным, кому полосатики и лига позволяли всё и немножко больше.
Смотрю НБА уже около 20 лет - за все это время я помню от силы 10 свистков по пробежкам (не из шактина, когда игроки затупливают просто). Чтобы пробежку а НБА свистнули это надо натурально от своего кольца мяч в 2 руки взять и пропрыгать до центра поляны
+3
-4
-1
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emptinesspetr
Ответ Паскаль Шимбонда
А Хардену, Карри, Ирвингу, Дончичу свистят пробежки? Ты первый раз НБА включил? Там в виду зрелищности и тд очень много пробежек не свистят, не только одному Леброну, открою тебе секрет, забавно, что ты только его сюда приплел 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Им-то не свистят в последние 5 лет, когда зрелищность стала преобладать над правилами. А Лебрончик был первым и единственным, кому полосатики и лига позволяли всё и немножко больше.
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Паскаль Шимбонда
Ответ emptinesspetr
Вот те раз. 20 лет «лучшему игроку на планете» не свистят дичайшие пробежки, свистят на нём ориентируясь на его взвизги и актёрство, а тут трагедия мирового масштаба.
А Хардену, Карри, Ирвингу, Дончичу свистят пробежки? Ты первый раз НБА включил? Там в виду зрелищности и тд очень много пробежек не свистят, не только одному Леброну, открою тебе секрет, забавно, что ты только его сюда приплел 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
+7
-7
0
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Эфес Фридомович
Ответ emptinesspetr
Вот те раз. 20 лет «лучшему игроку на планете» не свистят дичайшие пробежки, свистят на нём ориентируясь на его взвизги и актёрство, а тут трагедия мирового масштаба.
🤡🤡🤡
+6
-5
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Nightblackwolf
За такое возмущение после эпизода, любому бы дали технарь, но Леброн опять ушёл безнаказанным)
+14
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Tim Timson
Комментарий скрыт
+5
-15
-10
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emptinesspetr
Вот те раз. 20 лет «лучшему игроку на планете» не свистят дичайшие пробежки, свистят на нём ориентируясь на его взвизги и актёрство, а тут трагедия мирового масштаба.
+16
-24
-8
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