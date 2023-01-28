О Джи Ануноби повредил руку в результате неудачного падения

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Форвард «Торонто» О Джи Ануноби вынужден был покинуть площадку по ходу матча с «Голден Стэйт» из-за повреждения левой руки после неудачного падения.

Ануноби приземлился прямо на руку после прохода и падения с большой высоты. Изначально показалось, что баскетболист травмировал плечо или локоть, но выяснилось, что у него повреждена кисть.

Перед уходом в раздевалку О Джи сумел исполнить два штрафных броска.

«Рэпторс» объявили, что у Ануноби нет перелома, первоначальный диагноз – растяжение связок кисти. Игроку предстоит дальнейшее обследование.

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1 комментарий

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anastasia Krugova
Здоровья ему(((
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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