Форвард « » вынужден был покинуть площадку по ходу матча с « » из-за повреждения левой руки после неудачного падения.

Ануноби приземлился прямо на руку после прохода и падения с большой высоты. Изначально показалось, что баскетболист травмировал плечо или локоть, но выяснилось, что у него повреждена кисть.

Перед уходом в раздевалку О Джи сумел исполнить два штрафных броска.

«Рэпторс» объявили, что у Ануноби нет перелома, первоначальный диагноз – растяжение связок кисти. Игроку предстоит дальнейшее обследование.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

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