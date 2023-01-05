Победные броски Саддика Бея и Грэйсона Аллена – в топ-10 моментов дня НБА

Теги Детройт Голден Стэйт Милуоки Торонто НБА видео Грэйсон Аллен Саддик Бей Баскетбол

НБА представила видеоподборку 10 лучших моментов прошедшего игрового дня.

На вершине рейтинга оказался победный бросок форварда «Детройта» Саддика Бея в матче против «Голден Стэйт» (122:119). Еще один гейм-виннер в исполнении атакующего защитника «Милуоки» Грэйсона Аллена в овертайме с «Торонто» (104:101) стал вторым.

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1 комментарий

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что эти пистоны себе позволяют вообще!!!)))
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