Победные броски Саддика Бея и Грэйсона Аллена – в топ-10 моментов дня НБА

НБА представила видеоподборку 10 лучших моментов прошедшего игрового дня.

На вершине рейтинга оказался победный бросок форварда « » в матче против «Голден Стэйт» (122:119). Еще один гейм-виннер в исполнении атакующего защитника « » в овертайме с « » (104:101) стал вторым.

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