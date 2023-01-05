Победные броски Саддика Бея и Грэйсона Аллена – в топ-10 моментов дня НБА
НБА представила видеоподборку 10 лучших моментов прошедшего игрового дня.
На вершине рейтинга оказался победный бросок форварда «Детройта» Саддика Бея в матче против «Голден Стэйт» (122:119). Еще один гейм-виннер в исполнении атакующего защитника «Милуоки» Грэйсона Аллена в овертайме с «Торонто» (104:101) стал вторым.
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