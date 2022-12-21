Судья подвернул голеностоп, наступив на ногу Джордана Пула
Судья НБА Скотт Уолл не смог отработать до конца матч «Никс» – «Уорриорз» (132:94).
В середине первой четверти Уолл подвернул голеностоп, наступив на ногу защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула.
Рефери вынужден был досрочно покинуть площадку.
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