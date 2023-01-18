Брук Лопес снял повязку с головы Гэри Трента и спровоцировал потасовку
Центровой «Бакс» Брук Лопес заработал удаление в четвертой четверти матча с «Рэпторс» (130:122).
Лопес в одном из эпизодов был недоволен тем, что его схватил защитник Гэри Трент, он снял повязку с головы оппонента. Брук спровоцировал потасовку, в которой принял участие игрок канадцев О Джи Ануноби.
После продолжительного просмотра судьями видеоповторов Лопес получил два технических фола и был удален. Технические также были выписаны Ануноби и помощнику главного тренера «Торонто» Джамалу Маглойру.
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