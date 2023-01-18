Центровой «Бакс» заработал удаление в четвертой четверти матча с «Рэпторс» (130:122).

Лопес в одном из эпизодов был недоволен тем, что его схватил защитник , он снял повязку с головы оппонента. Брук спровоцировал потасовку, в которой принял участие игрок канадцев .

После продолжительного просмотра судьями видеоповторов Лопес получил два технических фола и был удален. Технические также были выписаны Ануноби и помощнику главного тренера « » .

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?