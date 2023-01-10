Отто Портер перенес операцию на стопе и пропустит остаток сезона

Теги травмы Голден Стэйт Торонто НБА Отто Портер Баскетбол

Форвард «Торонто» Отто Портер перенес операцию на левой стопе и пропустит остаток нынешнего сезона.

29-летний баскетболист присоединился к «Рэпторз» минувшим летом после того, как стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт».

В нынешнем сезоне он провел 8 матчей, набирая в среднем 5,5 очка, 2,4 подбора и 1,4 перехвата.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

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