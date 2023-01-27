НБА представила подборку лучших моментов сезона с участием Стефа Карри, который попал в стартовую пятерку на Матч звезд
Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри занял первое место в голосовании за игроков задней линии на Западе и выйдет в старте одной из команд.
Карри стал 9-кратным участником Матча звезд. Его средние показатели в текущем сезоне НБА – 29,3 очка, 6,2 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.
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