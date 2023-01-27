НБА представила подборку лучших моментов сезона с участием Стефа Карри, который попал в стартовую пятерку на Матч звезд

Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Разыгрывающий « » занял первое место в голосовании за игроков задней линии на Западе и выйдет в старте одной из команд.

Карри стал 9-кратным участником звезд. Его средние показатели в текущем сезоне – 29,3 очка, 6,2 подбора и 6,2 передачи в среднем за игру.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»