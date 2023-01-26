Лидер «Уорриорз» заработал удаление в концовке матча с «Гризлис» (122:120).

Возвращаясь в защиту, Карри в гневе швырнул капу на паркет. Он разозлился из-за того, что в предыдущем владении не отдал ему мяч и совершил дальний бросок, хотя у «воинов» оставались секунду на подготовку атаки.

За секунду до финальной сирены Пул стал автором победного броска.

Возвращаясь в раздевалку после завершения встречи, Пул встретил Карри и в шутку бросил капу на пол. После этого одноклубники обнялись.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн