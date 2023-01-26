Джордан Пул в шутку бросил капу, когда встретил Стефа Карри в подтрибунном помещении

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри заработал удаление в концовке матча с «Гризлис» (122:120).

Возвращаясь в защиту, Карри в гневе швырнул капу на паркет. Он разозлился из-за того, что Джордан Пул в предыдущем владении не отдал ему мяч и совершил дальний бросок, хотя у «воинов» оставались секунду на подготовку атаки.

За секунду до финальной сирены Пул стал автором победного броска.

Возвращаясь в раздевалку после завершения встречи, Пул встретил Карри и в шутку бросил капу на пол. После этого одноклубники обнялись.

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5 комментариев

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Tim Timson
Представляю что было бы если тут двоечку ещё и от Карри получил))
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Владимир Бойко
Смешно ))
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0ptimus.
Повезло конечно Пулу, что у него такие коллеги по цеху, даже если учесть нокаут от Дреймонда!
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Nightyork97
Он теперь шутить стал после Грина, в межсезонье он так не делал.
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-2
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Nightblackwolf
АХаха, весельчаки))
+6
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