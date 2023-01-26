Джордан Пул забросил победный мяч за 1 секунду до конца матча с «Мемфисом»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Стефен Карри Донте Дивинченцо Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул стал автором победного броска в матче с «Мемфисом» (122:120).

Пул забросил решающий мяч за 1 секунду до конца матча после удачного ввода из-за лицевой в исполнении защитника Донте Дивинченцо, который нашел товарища по команде под кольцом.

На счету Пула 21 очко, 5 подборов и 7 передач. Незадолго до ключевого броска Джордан своими действиями спровоцировал удаление лидера калифорнийской команды Стефена Карри.

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12 комментариев

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Maski
Ответ Казбек Бимбасов
Кто помнит сезон Донте в чемпионском Милуоки, тому и так все было предельно ясно с самого начала
Только он же вроде травмирован был на всей решающей стадии?
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Birdman NBA
Ну всё, теперь ближайшие матчи он вообще партнёров видеть не будет
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Kikir
Ответ BuTaJIbKa
из грязи в князи.. сначала чуть всех не похоронил, а в конце - герой. Ему ещё учиться и учиться
Ты игру смотрел? Там полно мобытий было после этой трехи, и промазанных трех и пробежек у гсв
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Казбек Бимбасов
Ответ Крокозябра
Чем больше я смотрю на Дивинченцо, тем меньше скучаю за Пэйтоном.
Кто помнит сезон Донте в чемпионском Милуоки, тому и так все было предельно ясно с самого начала
+1
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Drinkinss
Мне кажется грин ему еще раз должен вломить, чтоб он не единалил в концовках. Сколько игр уже залито в этом году из за того что пул в клатче потерял мяч или начал водиться. Ты блин играеешь со стефом и клэем, и лезешь сам завершать каждый клатч. Дичь просто.
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dzaver
Красивое.
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Рома Шторкин
Что Карри ,что Клей не пойми что с ними
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Рома Шторкин
Игра-сплошные штрафные,достали и те и другие.Пул кидал дичь всю игру.Донте прям радует,единственный стабильный игрок в гсв.Что Карри,
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Иван Андриенко
показаось, что Харден на 35 секунде на первом видео))
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Крокозябра
Ответ Кирилл
Здесь нужно отметить Донте: думаю, комбинация была расписана под выход из-под заслона Клэя и бросок. Но Дивинченцо вовремя сориентировался и выбросил на врывающегося под кольцо Пула.
Чем больше я смотрю на Дивинченцо, тем меньше скучаю за Пэйтоном.
+14
-4
+10
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BuTaJIbKa
из грязи в князи.. сначала чуть всех не похоронил, а в конце - герой.
Ему ещё учиться и учиться
+5
-1
+4
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Кирилл
Здесь нужно отметить Донте: думаю, комбинация была расписана под выход из-под заслона Клэя и бросок.

Но Дивинченцо вовремя сориентировался и выбросил на врывающегося под кольцо Пула.
+19
-2
+17
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