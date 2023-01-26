Защитник « » стал автором победного броска в матче с « » (122:120).

Пул забросил решающий мяч за 1 секунду до конца матча после удачного ввода из-за лицевой в исполнении защитника , который нашел товарища по команде под кольцом.

На счету Пула 21 очко, 5 подборов и 7 передач. Незадолго до ключевого броска Джордан своими действиями спровоцировал удаление лидера калифорнийской команды .

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