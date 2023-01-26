Стив Керр – об удалении Карри: «Он знает, что не может в будущем снова совершить эту ошибку»

Главного тренера «Голден Стэйт» после матча с « » (122:120) попросили прокомментировать решение бросить дальний трехочковый за 80 секунд до конца.

«Со стоящим рядом открытым ?» – ответил Керр.

Также тренер высказался об удалении Карри в решающий момент встречи.

«Он знает, что не может в будущем снова совершить эту ошибку.

Мы выиграли матч. Давайте сосредоточимся на положительных моментах», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?