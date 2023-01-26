Стив Керр – об удалении Карри: «Он знает, что не может в будущем снова совершить эту ошибку»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Стив Керр Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

Главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра после матча с «Мемфисом» (122:120) попросили прокомментировать решение Джордана Пула бросить дальний трехочковый за 80 секунд до конца.

«Со стоящим рядом открытым Стефом Карри?» – ответил Керр.

Также тренер высказался об удалении Карри в решающий момент встречи.

«Он знает, что не может в будущем снова совершить эту ошибку.

Мы выиграли матч. Давайте сосредоточимся на положительных моментах», – сказал Керр.

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4 комментария

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Адмирал МакКряк
Ответ Олежка Вдова
На самом деле читая комментарии некоторых людей, можно понять, что Карри считают неправым в ситуации. Так как Пул тоже снайпер. И многие берут в пример статистику по забитым дальним трёхам, мол "Там есть как Карри, так и Пул". Клей там кстати тоже есть. Суть в том что Карри в этом списке первый(44.1% при 8,7 попытках), Клей третий(40.8%), а Пул пятнадцатый(34,6%) то есть решение кидать такой бросок, тем более в важном клатче это в корне неправильное решение.
12 секунд владения, минута с копейками до конца и, главное, +2. В атаке, предшествовавшей броску Пула, старались закинуть именно двушку на +4, чтобы наверняка - за 12 секунд они(Стэф, на котором на удивление много свистели) лезли бы опять в краску на фол, кмк. Пулу бросать не следовало в любом случае.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
Ответ Олежка Вдова
На самом деле читая комментарии некоторых людей, можно понять, что Карри считают неправым в ситуации. Так как Пул тоже снайпер. И многие берут в пример статистику по забитым дальним трёхам, мол "Там есть как Карри, так и Пул". Клей там кстати тоже есть. Суть в том что Карри в этом списке первый(44.1% при 8,7 попытках), Клей третий(40.8%), а Пул пятнадцатый(34,6%) то есть решение кидать такой бросок, тем более в важном клатче это в корне неправильное решение.
Да тут дело еще не сколько в броске, а сколько ГСВ пытались убить время, ведь кидай он на последних секундах, Карри бы и слова не сказал.
+7
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+6
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RayRay
Ответ Олежка Вдова
На самом деле читая комментарии некоторых людей, можно понять, что Карри считают неправым в ситуации. Так как Пул тоже снайпер. И многие берут в пример статистику по забитым дальним трёхам, мол "Там есть как Карри, так и Пул". Клей там кстати тоже есть. Суть в том что Карри в этом списке первый(44.1% при 8,7 попытках), Клей третий(40.8%), а Пул пятнадцатый(34,6%) то есть решение кидать такой бросок, тем более в важном клатче это в корне неправильное решение.
Там ещё и владение было сек 10. Погорячился парень. И если бы не забил победный - жди «друга» Грина для беседы ))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олежка Вдова
На самом деле читая комментарии некоторых людей, можно понять, что Карри считают неправым в ситуации. Так как Пул тоже снайпер. И многие берут в пример статистику по забитым дальним трёхам, мол "Там есть как Карри, так и Пул". Клей там кстати тоже есть. Суть в том что Карри в этом списке первый(44.1% при 8,7 попытках), Клей третий(40.8%), а Пул пятнадцатый(34,6%) то есть решение кидать такой бросок, тем более в важном клатче это в корне неправильное решение.
+11
-1
+10
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