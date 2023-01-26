Стив Керр – об удалении Карри: «Он знает, что не может в будущем снова совершить эту ошибку»
Главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра после матча с «Мемфисом» (122:120) попросили прокомментировать решение Джордана Пула бросить дальний трехочковый за 80 секунд до конца.
«Со стоящим рядом открытым Стефом Карри?» – ответил Керр.
Также тренер высказался об удалении Карри в решающий момент встречи.
«Он знает, что не может в будущем снова совершить эту ошибку.
Мы выиграли матч. Давайте сосредоточимся на положительных моментах», – сказал Керр.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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