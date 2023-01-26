Стефен Карри был удален в концовке матча с «Гризлис» за то, что швырнул капу
Лидер «Уорриорз» Стефен Карри заработал удаление в концовке матча с «Гризлис» (122:120).
Возвращаясь в защиту, Карри в гневе швырнул капу на паркет.
2-кратный MVP не имел претензий к судейству. Он разозлился из-за того, что Джордан Пул в предыдущем владении не отдал ему мяч и совершил дальний бросок, хотя у «воинов» оставались секунду на подготовку атаки.
В активе Карри 34 очка, 2 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.
Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
А по факту у Клея 8/23 с игры, пробежка в концовке и промах в последней атаке.
А зарешал Пул. Не лучшая его игра. Только она у всех не лучшая.
А решающие броски Пул еще в студентах бросал)))
но когда ты ведешь + 2 ,имеешь еще 12 секунд на атаку против одного из главных соперников конференции (я все же считаю что именно мишки принципиальные соперники сейчас для ГСВ в конференции ), при этом имея очень не простую турнирную ситуацию ..
карри вспылил потому что ГСВ должны были контролировали концовку ) А этот поспешный бросок ... возвращал инициативу мишкам))
Или вы смотрите когда мяч коснулся кольца ?)
когда ты ведешь +2 и идет последняя минута игры ..время на твоей стороне ... расставаться с мячом так быстро очень плохая идея
хоть мне тоже кажется что лучше бы использовать 12 секунд на атаку по максиму ..Но все же ..Это был открытий бросок (
В любом случаи это опыт...Пулу лучше сейчас учиться ))а не в финале 7 матча НБА ))как делала это Стеф , когда на эмоциях побежал бросать с владения после попадания Ирвинга)))
12 секунд достаточно время что бы организовать хорошую атаку ...и вывеси еще раз кого то на бросок ((
но все же ты прав..бросок был открытый((
Нельзя кидать вещи в зрителей. По-моему, это уже не в первый раз у него.