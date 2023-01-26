Лидер «Уорриорз» заработал удаление в концовке матча с «Гризлис» (122:120).

Возвращаясь в защиту, Карри в гневе швырнул капу на паркет.

2-кратный MVP не имел претензий к судейству. Он разозлился из-за того, что в предыдущем владении не отдал ему мяч и совершил дальний бросок, хотя у «воинов» оставались секунду на подготовку атаки.

В активе Карри 34 очка, 2 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн