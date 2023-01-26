Стефен Карри был удален в концовке матча с «Гризлис» за то, что швырнул капу

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео судьи Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри заработал удаление в концовке матча с «Гризлис» (122:120).

Возвращаясь в защиту, Карри в гневе швырнул капу на паркет.

2-кратный MVP не имел претензий к судейству. Он разозлился из-за того, что Джордан Пул в предыдущем владении не отдал ему мяч и совершил дальний бросок, хотя у «воинов» оставались секунду на подготовку атаки.

В активе Карри 34 очка, 2 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. 

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38 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ Drinkinss
Про это удаление - ну блин, карри всю его карьеру дисреспктят судьи. На нем не свистят и половину того, что свистят на хардене, луке, да блин, даже на трее янге свистят больше. Потому что карри типа маленький, и считается что он падает от контакта не потому что фол, а потому что он недостаточно высок и тяжел. На трехах его цепляют регулярно, а под кольцом я уж ваще молчу. Удалять карри в таком клатче = руинить игру, которая кстати получилась очень классной.
Карри и не идёт в проходы и не делает фейки как остальные, у него почти все броски с комбинаций или с получения или с дистанции , Лука и Харден вечно лезут в толпу
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Drinkinss
Ответ Фёдор Молчанов
Что значит руинить игру? Судьи ответственны за соблюдение правил или я может упустил чего? Даже глор Абаев ни секунды не спорил - удаление абсолютно по делу
ну суперзвезды имеют преимущества во всех видах спорта перед простыми смертными. что позволено месси и карри - то не позволено обычным ролевикам. в нба это кстати прекрасно работает. суперзвездам больше и чаще свистят фолы чтоб они били штрафные
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Прозектор-50
Ответ Drinkinss
Старое доброе ГСВ - вывести на бросок карри или клэя, т к они лучшие шутеры в истории. ГСВ с пулом на паркете играет по другому, пул передерживает мяч + тупые потери + самоуверенность. От этого часть проблем в этом сезоне. В ПО в прошлом году кстати маленькая пятерка с пулом и без луни не была основным составом, игравшим клатч в 4 четверти. Играли маленькой пятеркой минут 10-15 за игру, но на основные минуты пул садился, и выходил луни. Пул еще не созрел, чтоб брать на себя решающие броски, и особенно дико это смотрится когда на паркете есть клэй и стеф. Именно поэтому грин для гсв важнее пула. Грин свою роль отлично понимает, у него зашкаливает баскетбольный айкью. Про оборону я вообще молчу, но и в атаке Грин нужнее: он хочет дать бросить карри или сделать скидку на легкие 2 очка под кольцо. А пул хочет постучать мячом 20 секунд, а потом либо пронос, либо врыв под кольцо, где тебя уже три человека встречает.
Удобно жить в черно-белом мире. Пул плохой, а Стеф, Клей и Дреймонд хорошие.
А по факту у Клея 8/23 с игры, пробежка в концовке и промах в последней атаке.
А зарешал Пул. Не лучшая его игра. Только она у всех не лучшая.
А решающие броски Пул еще в студентах бросал)))
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БАРАК
Ответ Лев Борисов
Мне очень нравится, как ГСВ стали каким-то криптонитом для мишек. Джа и компания много выпендриваются, примеряют перстни, болтают в интервью лишнего, но все равно всегда сливают старым мужикам из ГСВ, которые меньше говорят, зато в отличие от понторезов из Мемфиса всего уже добились и продолжают добиваться делом. Прям бальзам на душу, опускают пацанов с небес на землю
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БАРАК
Что дали бы с Крабу, соверши он такой грязный поступок? (Вопрос риторический) .
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anastasia Krugova
Ответ Kikir
Карри был недоволен, что он не попал, свой бросок по идее. Но то, что у него тааак подгорело, я честно говоря был очень удивлен.
чувак ))ты хоть сам веришь в это ?? открою тебе секрет -- больше половины всех бросков в игре ..не попадают ))Это нормально !
но когда ты ведешь + 2 ,имеешь еще 12 секунд на атаку против одного из главных соперников конференции (я все же считаю что именно мишки принципиальные соперники сейчас для ГСВ в конференции ), при этом имея очень не простую турнирную ситуацию ..

карри вспылил потому что ГСВ должны были контролировали концовку ) А этот поспешный бросок ... возвращал инициативу мишкам))
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Kikir
Ответ anastasia Krugova
ну коман гайс ((( карри обиделся что ему не дали мяч ???серьёзно ? Это Карри ,а не кексик ))очевидно же что Карри был недоволен что Пул совершил бросок так быстро ,имея еще 12 секунд на атаку ((( когда ты ведешь +2 и идет последняя минута игры ..время на твоей стороне ... расставаться с мячом так быстро очень плохая идея
Карри был недоволен, что он не попал, свой бросок по идее. Но то, что у него тааак подгорело, я честно говоря был очень удивлен.
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Кирилл
Ответ Kikir
11 секунд оставалось
Посмотрите повтор - Пул совершает бросок на 12-й секунде владения сразу после скидки Клэя.

Или вы смотрите когда мяч коснулся кольца ?)
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Kikir
Ответ Rodbert
Керр выпускает Пула в старте, потому что со скамьи от него вреда еще больше. Выбрал меньшее из двух зол, а в прессе дипломатично сказал, что дескать в старте от него больше пользы. А все потому что не контролирует игрока, которому дали незаслуженно жирный контракт и Керр не может им сказать, что они ошиблись. А Стеф свой бросок полностью заслужил, как и Джимбо в прошлом ПО. Такое бывает, что мяч не попадает, это игра.
Скажи кто заруинил клатч с Нетс?
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Kikir
Ответ Кирилл
Пул, конечно, забил победный мяч, но тут откровенную дичь сотворил - какой смысл бросать из-за дуги на 2-й секунде владения в равной концовке ?! Ну а Карри просто «сгорел» от такого и сорвался..
11 секунд оставалось
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anastasia Krugova
Ответ Nightblackwolf
Там Карри вроде как просил мяч, в этом и недовольство, что он проигнорил главную звезду
ну коман гайс ((( карри обиделся что ему не дали мяч ???серьёзно ? Это Карри ,а не кексик ))очевидно же что Карри был недоволен что Пул совершил бросок так быстро ,имея еще 12 секунд на атаку (((
когда ты ведешь +2 и идет последняя минута игры ..время на твоей стороне ... расставаться с мячом так быстро очень плохая идея
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VERSER
Ответ Andraey
Карри не прав, при всём моём респекте к нему. Нельзя кидать вещи в зрителей. По-моему, это уже не в первый раз у него.
В прошлый раз был бросок на трибуны к зрителям, а в этот раз он в зрителей не кидал, он кинул капу с центрального круга, вряд ли она вылетела за пределы площадки.
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Фёдор Молчанов
Ответ Drinkinss
Про это удаление - ну блин, карри всю его карьеру дисреспктят судьи. На нем не свистят и половину того, что свистят на хардене, луке, да блин, даже на трее янге свистят больше. Потому что карри типа маленький, и считается что он падает от контакта не потому что фол, а потому что он недостаточно высок и тяжел. На трехах его цепляют регулярно, а под кольцом я уж ваще молчу. Удалять карри в таком клатче = руинить игру, которая кстати получилась очень классной.
Что значит руинить игру? Судьи ответственны за соблюдение правил или я может упустил чего? Даже глор Абаев ни секунды не спорил - удаление абсолютно по делу
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Nightblackwolf
Ответ anastasia Krugova
НУ все верно пишешь ) но есть момент . осталось чуть большее минуты игры и у тебе 12 секунд еще владения ! и ты ведешь + 2! обычно в таких ситуациях люди пытаться использовать время на максимум ((( 12 секунд достаточно время что бы организовать хорошую атаку ...и вывеси еще раз кого то на бросок (( но все же ты прав..бросок был открытый((
Там Карри вроде как просил мяч, в этом и недовольство, что он проигнорил главную звезду
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0
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Nightblackwolf
Ответ Drinkinss
Про это удаление - ну блин, карри всю его карьеру дисреспктят судьи. На нем не свистят и половину того, что свистят на хардене, луке, да блин, даже на трее янге свистят больше. Потому что карри типа маленький, и считается что он падает от контакта не потому что фол, а потому что он недостаточно высок и тяжел. На трехах его цепляют регулярно, а под кольцом я уж ваще молчу. Удалять карри в таком клатче = руинить игру, которая кстати получилась очень классной.
Главное тот же Трей меньше, но на нём свистят.. А Йокичу и Эмбиду вообще любое касание почти свистят..
+1
-2
-1
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Dmitry Trepov
Смешные пупсики в коментах, виноваты все, кроме Святого Карри - Пул, Керр, судьи, даже Леброн) Представляю, чтобы тут было, если б такое сделал он)
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-1
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Rodbert
Ответ anastasia Krugova
Ну да ) не контролирует ..поэтому и выпускает ))))))логика логичная )))) хоть мне тоже кажется что лучше бы использовать 12 секунд на атаку по максиму ..Но все же ..Это был открытий бросок ( В любом случаи это опыт...Пулу лучше сейчас учиться ))а не в финале 7 матча НБА ))как делала это Стеф , когда на эмоциях побежал бросать с владения после попадания Ирвинга)))
Керр выпускает Пула в старте, потому что со скамьи от него вреда еще больше. Выбрал меньшее из двух зол, а в прессе дипломатично сказал, что дескать в старте от него больше пользы. А все потому что не контролирует игрока, которому дали незаслуженно жирный контракт и Керр не может им сказать, что они ошиблись. А Стеф свой бросок полностью заслужил, как и Джимбо в прошлом ПО. Такое бывает, что мяч не попадает, это игра.
0
0
0
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anastasia Krugova
Ответ Rodbert
Керр не контролирует Пула, это скажется в ПО. Грин конечно на эмоциях ему втащил и был неправ, но парнишка все больше теряет берега.
Ну да ) не контролирует ..поэтому и выпускает ))))))логика логичная ))))

хоть мне тоже кажется что лучше бы использовать 12 секунд на атаку по максиму ..Но все же ..Это был открытий бросок (
В любом случаи это опыт...Пулу лучше сейчас учиться ))а не в финале 7 матча НБА ))как делала это Стеф , когда на эмоциях побежал бросать с владения после попадания Ирвинга)))
+2
-3
-1
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anastasia Krugova
Ответ Куприн
Вообще претензий к Пулу не понимаю, свой бросок исполнял без сопротивления. Не попал, ну и ладно, еще полторы минуты играть и преимущество в счете, чего Стеф то так подгорел, сам что ли не промахивался никогда?
НУ все верно пишешь ) но есть момент . осталось чуть большее минуты игры и у тебе 12 секунд еще владения ! и ты ведешь + 2! обычно в таких ситуациях люди пытаться использовать время на максимум (((
12 секунд достаточно время что бы организовать хорошую атаку ...и вывеси еще раз кого то на бросок ((

но все же ты прав..бросок был открытый((
+9
0
+9
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Andraey
Карри не прав, при всём моём респекте к нему.
Нельзя кидать вещи в зрителей. По-моему, это уже не в первый раз у него.
+5
-2
+3
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Эфес Фридомович
Ответ Nightblackwolf
Да не, судьи не убивают ГСВ)), сделай такое Леброн, думаете его бы удалили?) Конечно нет)
плак плак
+4
-6
-2
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Куприн
Вообще претензий к Пулу не понимаю, свой бросок исполнял без сопротивления. Не попал, ну и ладно, еще полторы минуты играть и преимущество в счете, чего Стеф то так подгорел, сам что ли не промахивался никогда?
+3
-2
+1
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Rodbert
Керр не контролирует Пула, это скажется в ПО. Грин конечно на эмоциях ему втащил и был неправ, но парнишка все больше теряет берега.
+5
0
+5
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Волосатое стекло
Ответ Лев Борисов
Мне очень нравится, как ГСВ стали каким-то криптонитом для мишек. Джа и компания много выпендриваются, примеряют перстни, болтают в интервью лишнего, но все равно всегда сливают старым мужикам из ГСВ, которые меньше говорят, зато в отличие от понторезов из Мемфиса всего уже добились и продолжают добиваться делом. Прям бальзам на душу, опускают пацанов с небес на землю
"всегда сливают старым мужикам из ГСВ" - 10-8 в пользу ГСВ за последние 2,5 сезона
+9
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+9
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Drinkinss
Про это удаление - ну блин, карри всю его карьеру дисреспктят судьи. На нем не свистят и половину того, что свистят на хардене, луке, да блин, даже на трее янге свистят больше. Потому что карри типа маленький, и считается что он падает от контакта не потому что фол, а потому что он недостаточно высок и тяжел. На трехах его цепляют регулярно, а под кольцом я уж ваще молчу. Удалять карри в таком клатче = руинить игру, которая кстати получилась очень классной.
+21
-7
+14
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