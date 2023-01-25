Леброн Джеймс ушел в раздевалку до окончания матча против «Клипперс»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс ушел в раздевалку, не дождавшись завершения матча против «Клипперс» (115:133).
Примерно за 10 секунд до конца Леброн покинул скамейку команды и удалился в подтрибунное помещение.
38-летний форвард завершил встречу с 46 очками (9 из 14 из-за дуги), 8 подборами и 7 передачами. Леброн стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков в матче против всех 30 клубов лиги.
После матча Джеймс опубликовал в соцсети загадочный твит с эмодзи «инопланетянин».
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Ведь Леброн выдал один из лучших матчей в сезоне, установил рекорд, рассчитывал побороться за победу в клатче, но... увы. Очередное традиционное уже поражение от Клипперс.По-человечески, Джеймса понять можно.