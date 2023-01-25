Леброн Джеймс ушел в раздевалку до окончания матча против «Клипперс»

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс ушел в раздевалку, не дождавшись завершения матча против «Клипперс» (115:133).

Примерно за 10 секунд до конца Леброн покинул скамейку команды и удалился в подтрибунное помещение.

38-летний форвард завершил встречу с 46 очками (9 из 14 из-за дуги), 8 подборами и 7 передачами. Леброн стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков в матче против всех 30 клубов лиги.

После матча Джеймс опубликовал в соцсети загадочный твит с эмодзи «инопланетянин».

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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8 комментариев

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Гол С Навеса
а че бы ему не расстраиваться? тащил все на себе, почти довел до клатча, а вышел вестбрук и все заруинил тремя потерями подряд.
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...Quo Vadis...
Командный дух. ✊🏻
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Дмитрий Сологубов
Расстроился, конечно.
Ведь Леброн выдал один из лучших матчей в сезоне, установил рекорд, рассчитывал побороться за победу в клатче, но... увы. Очередное традиционное уже поражение от Клипперс.По-человечески, Джеймса понять можно.
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emptinesspetr
Леброн это баскетбольный Роналду. Эго страдает от беспомощности
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Undrey
Лидер
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-2
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Insamo217
Леброн улыбается и со всеми обнимается только когда выигрывает
+11
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+9
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frog19
Обижулькин.
+4
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Andrey-Kiev
Это он о Кавае после инцидента с Беверли
+1
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