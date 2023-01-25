Леброн Джеймс ушел в раздевалку до окончания матча против «Клипперс»

Лидер «Лейкерс» ушел в раздевалку, не дождавшись завершения матча против « » (115:133).

Примерно за 10 секунд до конца Леброн покинул скамейку команды и удалился в подтрибунное помещение.

38-летний форвард завершил встречу с 46 очками (9 из 14 из-за дуги), 8 подборами и 7 передачами. Леброн стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40+ очков в матче против всех 30 клубов лиги.

После матча Джеймс опубликовал в соцсети загадочный твит с эмодзи «инопланетянин».

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»