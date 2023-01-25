Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший 40 очков против всех 30 клубов

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40 очков или больше в матчах против всех 30 клубов лиги.

Последней командой, против которой Леброну удалось набрать 40+ очков, сегодня стали «Клипперс». 38-летний форвард отметился 46 очками.

Джеймс реализовал 16 из 29 с игры, 9 из 14 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных. Также на его счету 8 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот и ни одной потери за 33 минуты на паркете.

9 трехочковых в одном матче стали личным рекордом Леброна в карьере.

«Лейкерс» проиграли «Клипперс» со счетом 115:133.

38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в НБА.

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49 комментариев

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Андрей 13
Ответ The One
Дед в 38 лет набивает в среднем 30 очков за матч, думается, при желании мог бы по карьере и больше 30 иметь, и почему бытует мнение, что он не скорер...
Потому что в это время скорером может быть и Карузо, и Ривс, и кто угодно. Их можно сравнить с Макгрейди, Айверсоном, Картером и т.д.?
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-1
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k_42
А толку от его рекордов? Вроде бы командные виды спорта существуют не ради индивидуальных рекордов... Для индивидуальных рекордов есть теннис, шахматы и, прости господи, бокс.
0
-1
-1
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закрыт по беспределу
Монстр
0
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SiberMK
Ответ SCHENN
Сколько там до Абдул-Джаббара осталось?)
177
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Райли Карри
Ответ Аккайын Жасов
А когда последний раз команда уходила из НБА?
Сент-Луис Бомберс 1950
Чикаго Стэгс 1950
Индианаполис Олимпианс 1953
Балтимор Буллетс 1954
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The One
Дед в 38 лет набивает в среднем 30 очков за матч, думается, при желании мог бы по карьере и больше 30 иметь, и почему бытует мнение, что он не скорер...
0
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SCHENN
Сколько там до Абдул-Джаббара осталось?)
0
0
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Vagant
Ответ Neo97
А сколько матчей с 40+ у Леброна?
73
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Целиноградец
Ответ Lokomotiv__1992
Лет 5 хотя бы , что пусть играет пока силы не оставят ) потом а то сразу пару лямов болел просто бросят смотреть НБА кто на время кто на всегда )
Это не болелы, а персонфан, леброносексуалы. Игра больше чем любой игрок независимо от достижений.
+1
-9
-8
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Cubs-V
Ответ Целиноградец
В идеале, Лейкерс надо и от Брона избавиться, освободить место в платежке. Дед тупо стату набивает, его цель 40 косарей, а на результаты ему по боку.
Можешь пояснить в чем заключается "тупо стату набивает"?
+4
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BuTaJIbKa
Дед перепутал таблетки
+5
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+5
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kisliy33
Ответ Оскар Муравьев
Тупо стату набивает
проценты его видел? ноль потерь видел? какие твои предложения то? не кидать по кольцу? или процент низковат, надо бы треху (9/14) или штраф (5/5) подтянуть? 7 передач при криворуких партнерах, тоже левая статка.
+3
0
+3
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kisliy33
46 очков, 16/29 с игры, 9/14 из-за дуги, 5/5 штраф, 8 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот. НОЛЬ потерь. Даже за мячиками прыгает в зрителей.
33 минуты.
мусорный скорер, дед уже не тот (с)

какая же тоска берет от всего этого. лучший игрок, не за карьеру типа суммарно, а вот прям здесь и сейчас, и все это просто в пустоту уходит...
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Neo97
А сколько матчей с 40+ у Леброна?
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SiberMK
Брон в 38 лет показывает, что он еще в деле. Линейка 46-8-7 с 9 трехами с 67%, а главное без потерь с 2 перехватами и блоком. ЛАЛ еще может залезть в ПО, но если Вестбрик не начнет играть хоть немного толковее, Антошка и тот же Ривз не вернутся в строй на долго, то дед физически не вытянет озерных, даже с его конской физухой.
+12
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+12
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Целиноградец
Ответ Sanan1908
В 38 вышел в прайм))) великий игрок! Ещё бы от вестбрука избавиться , то будет идеально
Комментарий скрыт
+4
-16
-12
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Amin26
Ответ Оскар Муравьев
Тупо стату набивает
Если стату набивает почему он не оформил 50 очков сегодня?
+4
0
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Cash_flow
Ответ Vagant
По 29 таких матчей у: Коби (против ЛАЛ не играл по известной причине), Кей Ди (шершням пока смог забить максимум лишь 38), Хардена (максимум 29 очков Хьюстону).
У Хардена, если не ошибаюсь, есть тоже крутой рекорд. За сезон 18/19 Борода отгрузил 30+ каждой из 29 (кроме Рокетс, понятно) команд НБА
+8
0
+8
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BolxoB
7 передач на 0 потерь
Епрст!
+6
0
+6
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Sanan1908
В 38 вышел в прайм))) великий игрок! Ещё бы от вестбрука избавиться , то будет идеально
+10
-1
+9
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panda_07
Ответ Валера, настало твое время...
А если толку нет, то и не играть вообще?
Играть меньше на свою стату и больше на командный результат, не ?
+2
-5
-3
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krupin82
И это в 38 лет!Зверь!
+3
0
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Валера, настало твое время...
Ответ panda_07
И шо толку
А если толку нет, то и не играть вообще?
+1
0
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Оскар Муравьев
Тупо стату набивает
+6
-12
-6
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Адмирал МакКряк
Опять ноль потерь? М-да, Дед, конечно, феноменален.
+8
0
+8
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