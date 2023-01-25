Леброн Джеймс – первый игрок в истории НБА, набравший 40 очков против всех 30 клубов
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40 очков или больше в матчах против всех 30 клубов лиги.
Последней командой, против которой Леброну удалось набрать 40+ очков, сегодня стали «Клипперс». 38-летний форвард отметился 46 очками.
Джеймс реализовал 16 из 29 с игры, 9 из 14 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных. Также на его счету 8 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот и ни одной потери за 33 минуты на паркете.
9 трехочковых в одном матче стали личным рекордом Леброна в карьере.
«Лейкерс» проиграли «Клипперс» со счетом 115:133.
38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в НБА.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Чикаго Стэгс 1950
Индианаполис Олимпианс 1953
Балтимор Буллетс 1954
33 минуты.
мусорный скорер, дед уже не тот (с)
какая же тоска берет от всего этого. лучший игрок, не за карьеру типа суммарно, а вот прям здесь и сейчас, и все это просто в пустоту уходит...
Епрст!