Суперзвезда «Лейкерс» стал первым игроком в истории НБА, который набирал 40 очков или больше в матчах против всех 30 клубов лиги.

Последней командой, против которой Леброну удалось набрать 40+ очков, сегодня стали «Клипперс». 38-летний форвард отметился 46 очками.

Джеймс реализовал 16 из 29 с игры, 9 из 14 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных. Также на его счету 8 подборов, 7 передач, 2 перехвата, 1 блок-шот и ни одной потери за 33 минуты на паркете.

9 трехочковых в одном матче стали личным рекордом Леброна в карьере.

«Лейкерс» проиграли « » со счетом 115:133.

38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в НБА.

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