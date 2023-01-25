Скип Бэйлесс: «Леброн Джеймс реализует всего 28,6 процента из-за дуги. Поразительно плохо»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса за низкий процент реализации трехочковых бросков.

«Мне смешно от всего этого преувеличения и идолопоклонства Леброну, который приближается к рекорду Карима.

Он упал на 153-е место среди 154 главных исполнителей трехочковых в НБА, реализуя всего 28,6 процента из-за дуги. Поразительно плохо. Но вам никто об этом не расскажет», – написал Бэйлесс в соцсети.

В сегодняшнем матче против «Клипперс» (115:133) Леброн установил личный рекорд по количеству точных трехочковых в одном матче, реализовав 9 из 14 из-за дуги.

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18 комментариев

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Goddemic
Ответ Missing Dunk
О, нашёл. 28% было до этого матча, а теперь 30.7%. Ну-у... Тоже не густо.
еще три матча с 9 из 14 - и процент станет приемлемым))
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Ilya Berezin
Мне кажется, что все кто хейтят Леброна это закомплексованные мудаки
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гилберт
У этого чувака все ходы записаны.
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Vagant
Ответ xQcoW
Набивание статы лжегоата гарантирует Лолкерс топ 5 пик драфта
Кому и когда мешал скоринг с 55,6% eFg?
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Lost
Если не считать 2 сезона когда с 1994 по 1997й трехочковую линию сделали ближе к кольцу то у Джордана 28% трехочковых за карьеру. Но вам об этом никто не расскажет
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Сергей Пузанков
Справедливо, но тоже односторонний взгляд. Если оценивать эффективность набора очков, то по нему Леброн все ещё лучше своих чемпионских сезонов 16-го и 20-го годов, опережает многих звезд: Тейтума, Букера, Янниса, Батлера, Хардена и многих других.
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Оскар Муравьев
Ответ Lokomotiv__1992
Двушка 60% и трешка 30.7% ... Не так всё и плохо , притом что накидывать 30 в среднем. Когда у Янга треха упала .. вот это да проблема. А тут он все-равно достачно эффективен ). В последние время он стал попадать вроде , найдет думаю свою трёшку в этом сезоне. По карьере 35% к этому и вернётся )
И штрафные неплохо для брона идут... Сезон не закончен трешка может и подрасти... А вообще бросать за 50 с игры в 20 сезоне это мегокруто
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xQcoW
Набивание статы лжегоата гарантирует Лолкерс топ 5 пик драфта
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-8
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Missing Dunk
Ответ Missing Dunk
Этот твит был до игры против LAC с 9/14 трех? Twitter не открывается, не могу посмотреть дату оригинального поста(
О, нашёл. 28% было до этого матча, а теперь 30.7%. Ну-у... Тоже не густо.
+6
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+5
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Lokomotiv__1992
Двушка 60% и трешка 30.7% ... Не так всё и плохо , притом что накидывать 30 в среднем. Когда у Янга треха упала .. вот это да проблема. А тут он все-равно достачно эффективен ). В последние время он стал попадать вроде , найдет думаю свою трёшку в этом сезоне. По карьере 35% к этому и вернётся )
+9
0
+9
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frog19
Худший процент за карьеру.
+3
0
+3
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quznez
охлади тра анье, Скип, дед полезен и без трёх.
+4
0
+4
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Missing Dunk
Этот твит был до игры против LAC с 9/14 трех? Twitter не открывается, не могу посмотреть дату оригинального поста(
+2
0
+2
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LilAnswer
Бэйлесс нашел нашел до чего докопаться) Джеймс в свои 38 играет на таком уровне, что критиковать его практически не за что.
+9
0
+9
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Sharky shark
Боже, как вы сдерживаетесь, чтобы не написать в комментах:"Ой, Скип, тебе Myдaĸy бесполезно что-то объяснять"?
+2
0
+2
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TurboMen
Леброну нужно лучше выбирать момент для трёхи, открытые с очень хорошим процентом идут. А вот с ведения, на последних секундах владения, с сопротивления, вот с этим беда.
+6
0
+6
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Свежий
Дед в свои 38 поставил карьер-хай по трехам за матч, хороший ответ для Скипа, это типа как Кобе передал привет Кьюбану «амнистируй это»
+18
-1
+17
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Daishi
Зубац сегодня помог подправить статку))
+3
0
+3
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