Скип Бэйлесс: «Леброн Джеймс реализует всего 28,6 процента из-за дуги. Поразительно плохо»

Известный эксперт раскритиковал суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса за низкий процент реализации трехочковых бросков.

«Мне смешно от всего этого преувеличения и идолопоклонства Леброну, который приближается к рекорду Карима.

Он упал на 153-е место среди 154 главных исполнителей трехочковых в НБА, реализуя всего 28,6 процента из-за дуги. Поразительно плохо. Но вам никто об этом не расскажет», – написал Бэйлесс в соцсети.

В сегодняшнем матче против «Клипперс» (115:133) Леброн установил личный рекорд по количеству точных трехочковых в одном матче, реализовав 9 из 14 из-за дуги.

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