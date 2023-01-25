Леброн Джеймс бросился за мячом и перелетел через первый ряд
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Клипперс» бросился за уходящим в аут мячом и перелетел через первый ряд зрителей.
Эпизод произошел за 5:15 до конца третьей четверти. Леброн подкрался к Каваю Ленарду со спины, выбил мяч, но не сумел завладеть.
Матч закончился поражением «Лейкерс» – 115:133. Джеймс завершил встречу с 46 очками, 8 подборами и 7 передачами.
38-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Не хотел бы я чтобы этот шкаф прыгнул на меня...
- догнал Джордана по кол-ву матчей с 29+ очков (1-2 место),
- догнал Мэлоуна по кол-ву матчей с 30+ минутами/игра (1-2 место),
- обошел Мэлоуна по кол-ву матчей за карьеру (регул+плов) (4 место).