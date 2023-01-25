Звездный форвард «Лейкерс» во время матча против « » бросился за уходящим в аут мячом и перелетел через первый ряд зрителей.

Эпизод произошел за 5:15 до конца третьей четверти. Леброн подкрался к Каваю Ленарду со спины, выбил мяч, но не сумел завладеть.

Матч закончился поражением «Лейкерс» – 115:133. Джеймс завершил встречу с 46 очками, 8 подборами и 7 передачами.

38-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.

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