Леброн Джеймс бросился за мячом и перелетел через первый ряд

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Клипперс» бросился за уходящим в аут мячом и перелетел через первый ряд зрителей.

Эпизод произошел за 5:15 до конца третьей четверти. Леброн подкрался к Каваю Ленарду со спины, выбил мяч, но не сумел завладеть.

Матч закончился поражением «Лейкерс» – 115:133. Джеймс завершил встречу с 46 очками, 8 подборами и 7 передачами.

38-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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14 комментариев

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Галымжан Кулумбаев
Ответ За Валенсию с 1999
Выглядело максимально позорно. Старику пора не пенсию
Ты д...л
0
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Роман Князефф
Красавчик
0
-1
-1
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За Валенсию с 1999
Ответ Валера, настало твое время...
Сними видео, как надо. Ну так чтобы это было максимально великолепно, захватывающе
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0
-9
-9
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Постой...Я тебя знаю!
Пытался забрать мяч с сопротивлением двух оппоненток)
+2
-2
0
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Валера, настало твое время...
Ответ За Валенсию с 1999
Выглядело максимально позорно. Старику пора не пенсию
Сними видео, как надо. Ну так чтобы это было максимально великолепно, захватывающе
0
0
0
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Voronator
Повезле тем женщинам что он пролетел между ними
+8
0
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frog19
Прикол если бы сломал себе что-нибудь. И кранты рекорду. оставшиеся очки пришлось бы набирать лет в 40 ходя пешком и забрасывая только из под кольца.
0
-8
-8
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Vagant
За 11 матчей своего 38летия Леброн набрал 397 очков за 409 минут. Если учесть ассисты, которые он раздал - то он "ответственен" за 613 очков ЛАЛ за этот отрезок.
+17
-2
+15
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zastup
И это в 48 лет !
+29
-2
+27
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Andraey
Во дед даёт!!
Не хотел бы я чтобы этот шкаф прыгнул на меня...
+8
0
+8
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alexLA
Ответ За Валенсию с 1999
Выглядело максимально позорно. Старику пора не пенсию
Чувак, позорно искать любой повод для хейта, даже когда его нет.)
+23
-2
+21
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Lokomotiv__1992
Ответ За Валенсию с 1999
Выглядело максимально позорно. Старику пора не пенсию
Позорно в защите пахать в 38 лет .. я вот на диване сижу это позор , а то что он делает это другое .
+14
-1
+13
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За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
+2
-32
-30
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Владимир Алексеев
Леброн сегодня:
- догнал Джордана по кол-ву матчей с 29+ очков (1-2 место),
- догнал Мэлоуна по кол-ву матчей с 30+ минутами/игра (1-2 место),
- обошел Мэлоуна по кол-ву матчей за карьеру (регул+плов) (4 место).
+27
-1
+26
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