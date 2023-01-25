Данки Леброна Джеймса, Бэма Адебайо и Николы Вучевича – в десятке лучших моментов дня

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НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 24 января.

Лучшими эпизодами дня стали данки Леброна Джеймса («Лейкерс»), Бэма Адебайо («Майами») и Николы Вучевича («Чикаго»).

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