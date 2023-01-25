Леброн Джеймс осыпал Энтони Дэвиса тальком, исполняя предматчевый ритуал
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс перед игрой против «Клипперс» исполнил свой традиционный предматчевый ритуал с тальком.
За спиной Леброна в этот момент оказался его партнер по команде Энтони Дэвис, пропустивший матч из-за травмы.
Матч закончился поражением «Лейкерс» – 115:133. Джеймс завершил встречу с 46 очками, 8 подборами и 7 передачами.
38-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.
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