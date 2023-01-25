Леброн Джеймс осыпал Энтони Дэвиса тальком, исполняя предматчевый ритуал

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс перед игрой против «Клипперс» исполнил свой традиционный предматчевый ритуал с тальком.

За спиной Леброна в этот момент оказался его партнер по команде Энтони Дэвис, пропустивший матч из-за травмы.

Матч закончился поражением «Лейкерс» – 115:133. Джеймс завершил встречу с 46 очками, 8 подборами и 7 передачами.

38-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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2 комментария

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Frost Knight
Надо осторожнее, а то травмируется ещё, отмахиваясь от талька)
+7
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+7
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kaimussen
Ну-ка, Добрыня, изваляй его в меле (с)
+2
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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