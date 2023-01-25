Леброн Джеймс осыпал Энтони Дэвиса тальком, исполняя предматчевый ритуал

Форвард «Лейкерс» перед игрой против « » исполнил свой традиционный предматчевый ритуал с тальком.

За спиной Леброна в этот момент оказался его партнер по команде , пропустивший матч из-за травмы.

Матч закончился поражением «Лейкерс» – 115:133. Джеймс завершил встречу с 46 очками, 8 подборами и 7 передачами.

38-летний форвард проводит 20-й сезон в НБА.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»