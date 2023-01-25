Беверли попытался вступить в перепалку с Ленардом. Кавай не отреагировал

Теги Клипперс Лейкерс НБА видео Патрик Беверли Кавай Ленард Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли во время матча против «Клипперс» попытался устроить стычку с Каваем Ленардом. Форвард «Клипперс» не отреагировал на провокацию и ушел от конфликта.

Инцидент произошел за 2:57 до конца второй четверти, когда Беверли сфолил на Ленарде.

Ленард и Беверли раньше были партнерами по команде в «Клипперс».

Матч закончился победой «Клипперс» со счетом 133:115.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
по руке в стиле дэйм тайм не бил себе беверли больше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Кавай просто был не готов к проблемам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
Ответ Дмитрий Сологубов
Прошивка киборга не предусматривает досужей болтовни.
Особенно с шавкой
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BT
"Кто это там гавкает?"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Прошивка киборга не предусматривает досужей болтовни.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6LACK
Ощущение, что в реально напряженных эпизодах именно Беверли первым выходит из себя. Не знаю, заводит ли как-то это его команду, от вспомнил серию ГСВ-Клипперс 4 года назад, когда Патрик Дюрант все игры цеплял, в итоге КейДи там под 50 очков в среднем набрал, а Клипперс неплохо воинов покусали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
quznez
Ответ Mr.BadGuy
Possible response: Yes/No Or what ? Go away Please come back later -Fuck you asshole Fuck you
😆
переводчик с человеческого: непереводимая игра слов, ярко выраженная вербальная агрессия.
выбрана опция: 🗿
цель села на банку, отключение отслеживания цели.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
quznez
прыгающая болонка на машину.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
Possible response:
Yes/No
Or what ?
Go away
Please come back later
-Fuck you asshole
Fuck you
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий