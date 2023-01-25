Беверли попытался вступить в перепалку с Ленардом. Кавай не отреагировал
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли во время матча против «Клипперс» попытался устроить стычку с Каваем Ленардом. Форвард «Клипперс» не отреагировал на провокацию и ушел от конфликта.
Инцидент произошел за 2:57 до конца второй четверти, когда Беверли сфолил на Ленарде.
Ленард и Беверли раньше были партнерами по команде в «Клипперс».
Матч закончился победой «Клипперс» со счетом 133:115.
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