Беверли попытался вступить в перепалку с Ленардом. Кавай не отреагировал

Разыгрывающий «Лейкерс» во время матча против «Клипперс» попытался устроить стычку с . Форвард « » не отреагировал на провокацию и ушел от конфликта.

Инцидент произошел за 2:57 до конца второй четверти, когда Беверли сфолил на Ленарде.

Ленард и Беверли раньше были партнерами по команде в «Клипперс».

Матч закончился победой «Клипперс» со счетом 133:115.

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