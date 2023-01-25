Патрик Беверли изобразил удар по голове от Терэнса Мэнна

Разыгрывающий «Лейкерс» во время матча против «Клипперс» попытался обмануть судей, изобразив, будто ударил его по голове.

Инцидент произошел за 10:15 до конца второй четверти, когда Мэнн выбил мяч у Беверли, который проходил под кольцо. Судьи не зафиксировали нарушение.

Матч закончился победой « » со счетом 133:115.

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