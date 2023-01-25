Патрик Беверли изобразил удар по голове от Терэнса Мэнна
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли во время матча против «Клипперс» попытался обмануть судей, изобразив, будто Терэнс Мэнн ударил его по голове.
Инцидент произошел за 10:15 до конца второй четверти, когда Мэнн выбил мяч у Беверли, который проходил под кольцо. Судьи не зафиксировали нарушение.
Матч закончился победой «Клипперс» со счетом 133:115.
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