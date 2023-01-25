Патрик Беверли изобразил удар по голове от Терэнса Мэнна

Теги Клипперс Лейкерс НБА видео Патрик Беверли Терэнс Мэнн Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли во время матча против «Клипперс» попытался обмануть судей, изобразив, будто Терэнс Мэнн ударил его по голове.

Инцидент произошел за 10:15 до конца второй четверти, когда Мэнн выбил мяч у Беверли, который проходил под кольцо. Судьи не зафиксировали нарушение.

Матч закончился победой «Клипперс» со счетом 133:115.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Беверли можно.Клоун знатный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Сергей Пузанков
Может наказывать за такое постфактум? Судьям, конечно, сложно понять в игре, что там случилось, но по записи после матча неспортивное поведение очевидно. Первый раз штраф, потом штраф+пропуск игр.
Дык и так наказывают. Репутация. На нем фолы свистят, только в путь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Может наказывать за такое постфактум? Судьям, конечно, сложно понять в игре, что там случилось, но по записи после матча неспортивное поведение очевидно. Первый раз штраф, потом штраф+пропуск игр.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Актер у которого нет оскара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий