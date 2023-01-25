Тайрон Лю – первый тренер в истории НБА, который начал работу в клубе, выиграв первые 10 матчей против «Лейкерс»

Главный тренер « » стал первым тренером в истории НБА, который начал свою работу в клубе, выиграв первые 10 матчей против «Лейкерс».

45-летний специалист во вторник одержал 10-ю подряд победу над «Лейкерс». Показатель Лю в матчах против «Лейкерс» в качестве главного тренера «Клипперс» – 10-0.

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» со счетом 133:115, несмотря на 46 очков Леброна Джеймса. Лучшими в составе «Клипперс» стали Пол Джордж (27 очков, 9 подборов, 4 передачи) и Кавай Ленард (25 очков, 9 подборов, 3 передачи).

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»