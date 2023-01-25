Тайрон Лю – первый тренер в истории НБА, который начал работу в клубе, выиграв первые 10 матчей против «Лейкерс»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю стал первым тренером в истории НБА, который начал свою работу в клубе, выиграв первые 10 матчей против «Лейкерс».

45-летний специалист во вторник одержал 10-ю подряд победу над «Лейкерс». Показатель Лю в матчах против «Лейкерс» в качестве главного тренера «Клипперс» – 10-0.

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» со счетом 133:115, несмотря на 46 очков Леброна Джеймса. Лучшими в составе «Клипперс» стали Пол Джордж (27 очков, 9 подборов, 4 передачи) и Кавай Ленард (25 очков, 9 подборов, 3 передачи).

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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11 комментариев

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Ванька
и это в 45 лет
+2
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Райли Карри
На следующую игру придет в майке на которой Айверсон перешагивает через него в форме ЛАЛ
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Undrey
Люйкерс)
+7
-1
+6
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Tim Timson
Ответ dens76
родной ЛАЛ 🤣
Опечатка)
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Vagant
Ответ Я из Ленинграда
... Странно... Почему vagant не отметил этот выдающийся рекорд....
Не хватило сил. Брон постоянно материал подкидывает.😂
+5
-1
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Я из Ленинграда
... Странно... Почему vagant не отметил этот выдающийся рекорд....
+5
-1
+4
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panda_07
Ответ Jazzzz
Лос-Анджелес - белый!)
Ну скорее синий или красный, так как у лал Джерси тоже часто белая, хоть и не основная.
Сорян за душноту :)
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Jazzzz
Лос-Анджелес - белый!)
+1
-1
0
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dens76
Ответ Tim Timson
Все таки моральную травму ему Айверсон причинил, что он родной ЛАК выносит))
родной ЛАЛ 🤣
+5
0
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Tim Timson
Все таки моральную травму ему Айверсон причинил, что он родной ЛАК выносит))
+2
-3
-1
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Свежий
Тайрон "Папа Лос-Анджелеса" Лю 😎
+21
-1
+20
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