Роб Пелинка – об обмене Хатимуры: «Это не означает, что наша работа закончена»

Генеральный менеджер «Лейкерс» , комментируя приобретение форварда , отметил, что команда по-прежнему нуждается в срочном усилении состава.

«Нам показалось, что это хорошая возможность нанести превентивный удар и удовлетворить потребность на ранке, который оказался немного медленным. Но это не означает, что наша работа закончена. Мы будем продолжать следить за ситуацией в 29 других командах.

Я считаю, что итогом чемпионата для «Лейкерс» может быть либо победа, либо поражение. Нет промежуточного или постепенного роста. Поэтому мы должны анализировать возможности через эту призму. И я говорил это в начале сезона, если есть возможность пройти весь путь до конца и выиграть чемпионат, мы не будем держаться ни за какие ресурсы.

Совершенно неразумно было бы использовать патрон раньше, а затем остаться без него, когда будет возможность совершить лучший чемпионский шаг. Мы оцениваем все возможные шаги. Если мы увидим сделку, которая сделает нас претендентом на чемпионство, мы совершим ее. Если такой сделки пока нет, мы совершим ее позже», – сказал Пелинка.

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