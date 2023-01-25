Роб Пелинка – об обмене Хатимуры: «Это не означает, что наша работа закончена»

Теги Лейкерс НБА Роб Пелинка Руи Хатимура Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка, комментируя приобретение форварда Руи Хатимуры, отметил, что команда по-прежнему нуждается в срочном усилении состава.

«Нам показалось, что это хорошая возможность нанести превентивный удар и удовлетворить потребность на ранке, который оказался немного медленным. Но это не означает, что наша работа закончена. Мы будем продолжать следить за ситуацией в 29 других командах.

Я считаю, что итогом чемпионата для «Лейкерс» может быть либо победа, либо поражение. Нет промежуточного или постепенного роста. Поэтому мы должны анализировать возможности через эту призму. И я говорил это в начале сезона, если есть возможность пройти весь путь до конца и выиграть чемпионат, мы не будем держаться ни за какие ресурсы.

Совершенно неразумно было бы использовать патрон раньше, а затем остаться без него, когда будет возможность совершить лучший чемпионский шаг. Мы оцениваем все возможные шаги. Если мы увидим сделку, которая сделает нас претендентом на чемпионство, мы совершим ее. Если такой сделки пока нет, мы совершим ее позже», – сказал Пелинка.

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20 комментариев

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ципролет
Всегда забавно было читать как профаны строят из себя ген менеджеров
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DiffusedLight
Ответ xamer 9
Аналогия на высказывания Лукашенко
Человеческое спасибо
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xamer 9
Ответ DiffusedLight
Поясните плиз для непосвящённых
Аналогия на высказывания Лукашенко
+1
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+1
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Lokomotiv__1992
Интересно многие думают что Лал все свои пик отдал , хотя всего один .. 2024 или 2025 на выбор. Больше переживали ) у не уверен что они решат пик сейчас использовать .. если только топ игрок не подвернётся . Шансы на чемпионства ? Пелинка конечно мечтатель тот ещё.Пока только шансы на плей-офф хотя бы есть и то хорошо ).
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DiffusedLight
Ответ Максим Шумов
Я вам сейчас покажу, откуда на Лейкерс готовилось нападение
Поясните плиз для непосвящённых
0
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Vagant
Ответ Дмитрий Касьянов
Такие идеи актуальны для Торонто, но не для Лейкерс
Селтику расскажите.
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Vagant
Ответ Epicman
в данном случае ни титулов, ни пиков.
Первые пики пока все у ЛАЛ, кроме одного
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Vagant
Ответ Дмитрий Касьянов
Понятно, прожали Басс и Пелинку на пики)) можно лет 7 теперь не смотреть ЛАЛ
То-то ветка пухнет о коментов, когда ЛАЛ играет.
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Vagant
Ответ DruiD-RW
Подскажите когда дэдлайн?
9 февраля
0
0
0
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Дмитрий Касьянов
Ответ Xell
Один титул чемпиона перекроет 10лет без пиков))
Такие идеи актуальны для Торонто, но не для Лейкерс
+2
0
+2
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DruiD-RW
Подскажите когда дэдлайн?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Epicman
Ответ Xell
Один титул чемпиона перекроет 10лет без пиков))
в данном случае ни титулов, ни пиков.
+1
-3
-2
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armageddon123456
Эта речь Пелинки достойна включения в сборник цитат Стетхема
0
-1
-1
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Владимир Алексеев
Пелинка учится на своих ошибках, а не на чужих:
1) к 2019/20 собрал команду великанов. В 20/21 ему почудилось, что это ошибка, разогнал к 22/23 набрал гномов. Сейчас он вроде понял, что ошибся единожды или дважды?
2) с 2018 разгонял команду молодых, к 20/21 собрал стариков, потом разогнал, теперь снова набирает молодых.
+6
0
+6
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Xell
Ответ Дмитрий Касьянов
Понятно, прожали Басс и Пелинку на пики)) можно лет 7 теперь не смотреть ЛАЛ
Один титул чемпиона перекроет 10лет без пиков))
+18
-6
+12
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Дмитрий Касьянов
Понятно, прожали Басс и Пелинку на пики)) можно лет 7 теперь не смотреть ЛАЛ
+2
-3
-1
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Mr.BadGuy
"Совершенно неразумно было бы использовать патрон раньше, а затем остаться без него"

Может быть не стоило перед этим весь боекомплект в молоко выпускать?
+14
0
+14
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Xell
Ответ Максим Шумов
Я вам сейчас покажу, откуда на Лейкерс готовилось нападение
Из Гс))
+4
-2
+2
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Максим Шумов
Я вам сейчас покажу, откуда на Лейкерс готовилось нападение
+33
-1
+32
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Александр Быстров
ох уж эти превентивные удары, знаем-знаем
+4
-1
+3
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