Ник Клэкстон – о том, что соперники умышленно фолят на нем: «Мне все равно. Принимаю это как вызов»

Центровой « » рассказал о своем отношении к тому, что соперники умышленно фолят на нем, чтобы он бросал штрафные.

«Я принимаю это как вызов.

Мне все равно. Если команда фолит на мне, это почти знак уважения. Они не могут остановить нас в защите, и мне нужно просто выйти и забросить с линии. Я буду принимать этот вызов каждый раз.

Если честно, это заводит меня, активизирует. Когда на мне начинают фолить, я хочу вернуться на линию. Если они этого хотят, я готов принять вызов», – сказал Клэкстон.

В матче против « » (120:116) Клэкстон обновил личные рекорды по набранным очкам (24) и подборам (15). Центровой реализовал 9 из 13 с игры и 6 из 15 с линии штрафных.

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