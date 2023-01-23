Ник Клэкстон – о том, что соперники умышленно фолят на нем: «Мне все равно. Принимаю это как вызов»

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Николас Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон рассказал о своем отношении к тому, что соперники умышленно фолят на нем, чтобы он бросал штрафные.

«Я принимаю это как вызов.

Мне все равно. Если команда фолит на мне, это почти знак уважения. Они не могут остановить нас в защите, и мне нужно просто выйти и забросить с линии. Я буду принимать этот вызов каждый раз.

Если честно, это заводит меня, активизирует. Когда на мне начинают фолить, я хочу вернуться на линию. Если они этого хотят, я готов принять вызов», – сказал Клэкстон.

В матче против «Голден Стэйт» (120:116) Клэкстон обновил личные рекорды по набранным очкам (24) и подборам (15). Центровой реализовал 9 из 13 с игры и 6 из 15 с линии штрафных.

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8 комментариев

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anastasia Krugova
Ответ Abdulla
«Я принимаю это как вызов. Если честно, это заводит меня, активизирует. Когда на мне начинают фолить, я хочу вернуться на линию и дать свои 46% с линии нашей команде», – сказал Клэкстон.
И что ?? 46 % это плохо ?)) Да это не очень хороший процент..но все же) Но если регулярно давать ему мяч, тогда он или будет набирать легкие очки с краски ...или зарабатывать штрафные ) создавай фол трабл для противника ...это ситуация вин-вин
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ДИКАНЬ
В плейофф будут клатчи маленькой пятеркой бегать
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Вадим flanec
Ответ Денис Храпунов
Клекстон все правильно говорит, и он выйдет на нормальные проценты сотштрафных. Он старается и работает в этом направлении. Николас решил выйти на уровень стартера, и все правильно делает. Но Николас не виноват, что единственный центр в команде)
Если бы Клэкстон был доминирующим центром, таким как Шакил, то можно было бы простить реализацию штрафных, как тому же Шакилу. Когда он научится бросать штрафные, Кайри и Кевина в команде не будет и править его косяки с линии штрафных некому будет.
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-2
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Abdulla
«Я принимаю это как вызов.
Если честно, это заводит меня, активизирует. Когда на мне начинают фолить, я хочу вернуться на линию и дать свои 46% с линии нашей команде», – сказал Клэкстон.
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-1
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kaissa
Неплохо бы еще и на тренировках принять вызов и подтянуть штрафные...
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Dedete
Парень сказал то, что должен был сказать. Ему не по барабану. Видно же что волнуется. И старается
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Денис Храпунов
Ответ Вадим flanec
Клэкстону по барабану забьёт ли штрафной. А команда потом компенсируй эту разницу в незабитых штрафных. Неплохо устроился, я смотрю, он видите ли промажет, а Кайри потом набирай под 50 очков, чтобы Нетс смогли выиграть.
Клекстон все правильно говорит, и он выйдет на нормальные проценты сотштрафных. Он старается и работает в этом направлении. Николас решил выйти на уровень стартера, и все правильно делает. Но Николас не виноват, что единственный центр в команде)
+4
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+4
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Вадим flanec
Клэкстону по барабану забьёт ли штрафной. А команда потом компенсируй эту разницу в незабитых штрафных. Неплохо устроился, я смотрю, он видите ли промажет, а Кайри потом набирай под 50 очков, чтобы Нетс смогли выиграть.
+1
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-4
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