Ник Клэкстон обновил личные рекорды по очкам и подборам в матче с «Голден Стэйт»
Бигмен «Бруклина» Ник Клэкстон обновил личные рекорды по набранным очкам и подборам в матче с «Голден Стэйт» (120:116).
Клэкстон записал на свой счет 24 очка и 15 подборов, оба показателя являются лучшими для 23-летнего игрока в НБА.
За 36 минут Ник реализовал 9 из 13 с игры, в его активе также 3 блок-шота.
«Нетс» выиграли второй матч подряд после серии из четырех поражений, которые последовали за травмой Кевина Дюрэнта.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
Опять же, я лично считаю что на пятерке дюрант должен быть иногда, в концовках, а не так часто, как сейчас, и поэтому хочу что бы в команде появился ещё один центр.
В итоге проиграли боевым составом Бруклину без КейДи.
это проблема и это факт.
А на счёт центра, я повторяю об этом сначала сезона, у нас есть только молодой Клекстон, а на пятерке пол матча играет Дюрант. Я не знаю, что там в голове у Маркса, но вопрос с большим очевиден