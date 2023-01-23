Ник Клэкстон обновил личные рекорды по очкам и подборам в матче с «Голден Стэйт»

Бигмен « » обновил личные рекорды по набранным очкам и подборам в матче с « » (120:116).

Клэкстон записал на свой счет 24 очка и 15 подборов, оба показателя являются лучшими для 23-летнего игрока в НБА.

За 36 минут Ник реализовал 9 из 13 с игры, в его активе также 3 блок-шота.

«Нетс» выиграли второй матч подряд после серии из четырех поражений, которые последовали за травмой Кевина Дюрэнта.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит