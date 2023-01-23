Ник Клэкстон обновил личные рекорды по очкам и подборам в матче с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Николас Клэкстон Баскетбол

Бигмен «Бруклина» Ник Клэкстон обновил личные рекорды по набранным очкам и подборам в матче с «Голден Стэйт» (120:116).

Клэкстон записал на свой счет 24 очка и 15 подборов, оба показателя являются лучшими для 23-летнего игрока в НБА.

За 36 минут Ник реализовал 9 из 13 с игры, в его активе также 3 блок-шота.

«Нетс» выиграли второй матч подряд после серии из четырех поражений, которые последовали за травмой Кевина Дюрэнта.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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14 комментариев

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Денис Храпунов
Ответ NickG
против кого он играл на 5-ке? подскажи? в каких моментах он открывается под кольцо или защищается под ним? и главное- где и когда он защищался против эмбида или янниса?
Он постоянно играет на 5ке в защите. Против Лопеза, Нуркича, Вучевича и так далее. Просто пересмотри матчи. Против Эмбида он в этом году вообще не играл, Янис не центр, против Яниса пытались выводить Симонса по большей части, что логично. В атаке же он не играет центра, это и так понятно.
Опять же, я лично считаю что на пятерке дюрант должен быть иногда, в концовках, а не так часто, как сейчас, и поэтому хочу что бы в команде появился ещё один центр.
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NickG
Ответ Денис Храпунов
Дюрант постоянно играет на пятерке, с этим я и не согласен, я просто не понимаю как ты смотрел все матчи Нетс даже этого не заметив.
против кого он играл на 5-ке? подскажи? в каких моментах он открывается под кольцо или защищается под ним? и главное- где и когда он защищался против эмбида или янниса?
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Денис Храпунов
Ответ NickG
Я смотрел все матчи Нетс в этом сезоне.) Дюрант ни разу ни в одном сочетании не выходил на 5-ке. Размены, игра при этом против больших соперника случались, естественно. Но это не та роль вообще. Центр в команде либо Ник, либо Бен. Нет сочетания при которым кого-то из них не было бы на площадке, ну может совсем краткие, когда быстрые замены в защиту/ в атаку. а если мы берём солидные отрезки, то такого не бывает) и оба не бросают штрафные. в этом суть проблемы. с чем ты не согласен здесь?
Дюрант постоянно играет на пятерке, с этим я и не согласен, я просто не понимаю как ты смотрел все матчи Нетс даже этого не заметив.
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Nightblackwolf
Ответ Денис Храпунов
После этого метода ГСВ начали 3ю четверть с 1 из 11. Клекстон показал лучшую игру против ГСВ. Очень эффективно, согласен. В итоге проиграли боевым составом Бруклину без КейДи.
проиграли они из-за распи*дяйства, но никак не из-за этого метода. Они столько раз сливали слабым составам, явно не из-за этого. Отсутствие мотивации и концентрации. Такого в плей-офф уже не будет.
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NickG
Ответ Денис Храпунов
Шарп и Моррис не играют на пятерке, так как они вообще не играют. Дюрант играет на пятерке постоянно, ты матчи точно смотришь? Или он случайно толкается то с Лопезом, то с Нуркичем. Случайно он в краске находился когда на него Батлер упал? КейДи в этом сезоне постоянно играет либо страхующую четверку, либо центра. При том что Симонс играет центра в атаке, но в защите он либо держит лучшего винга иногда и маленького, либо бегает на 4ке, на пятерке он задействован более ситуативно, и когда нет КейДи.
Я смотрел все матчи Нетс в этом сезоне.) Дюрант ни разу ни в одном сочетании не выходил на 5-ке. Размены, игра при этом против больших соперника случались, естественно. Но это не та роль вообще. Центр в команде либо Ник, либо Бен. Нет сочетания при которым кого-то из них не было бы на площадке, ну может совсем краткие, когда быстрые замены в защиту/ в атаку. а если мы берём солидные отрезки, то такого не бывает) и оба не бросают штрафные. в этом суть проблемы. с чем ты не согласен здесь?
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Денис Храпунов
Ответ Nightblackwolf
Использовать эффективные методы = позорно хакать.. Ясно.
После этого метода ГСВ начали 3ю четверть с 1 из 11. Клекстон показал лучшую игру против ГСВ. Очень эффективно, согласен.
В итоге проиграли боевым составом Бруклину без КейДи.
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Nightblackwolf
Ответ Денис Храпунов
ГСВ со второй четверти начали позорно хакать Клекстона. За эту позорную тактику и поплатились. Жак не убрал Николаса, показал его ценность для команды, как команде так и ему. Николас же решил показать ГСВ, что этот фокус у них не пройдет.
Использовать эффективные методы = позорно хакать.. Ясно.
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Денис Храпунов
Ответ NickG
Дюрант не играет на 5-ке, ну...) клэкстон- симмонс. как пожарный вариант моррис и шарп. это проблема и это факт.
Шарп и Моррис не играют на пятерке, так как они вообще не играют. Дюрант играет на пятерке постоянно, ты матчи точно смотришь? Или он случайно толкается то с Лопезом, то с Нуркичем. Случайно он в краске находился когда на него Батлер упал? КейДи в этом сезоне постоянно играет либо страхующую четверку, либо центра. При том что Симонс играет центра в атаке, но в защите он либо держит лучшего винга иногда и маленького, либо бегает на 4ке, на пятерке он задействован более ситуативно, и когда нет КейДи.
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NickG
Ответ Денис Храпунов
Тактика оправданна в плей-офф. В регулярке, против Бруклина, да ещё и без КейДи, очень сомнительно это смотрелось. А на счёт центра, я повторяю об этом сначала сезона, у нас есть только молодой Клекстон, а на пятерке пол матча играет Дюрант. Я не знаю, что там в голове у Маркса, но вопрос с большим очевиден
Дюрант не играет на 5-ке, ну...) клэкстон- симмонс. как пожарный вариант моррис и шарп.
это проблема и это факт.
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Денис Храпунов
Ответ NickG
к сожалению матч показал как раз, что тактика такая была оправдана. поэтому в концовке даже решили выпустить ватанабе. а у клэкстона 6 из 15 с линии. у симмонса та же проблема. кто будет играть центра в ПО? не зря маркса крупно много раз показали во время матча.
Тактика оправданна в плей-офф. В регулярке, против Бруклина, да ещё и без КейДи, очень сомнительно это смотрелось.
А на счёт центра, я повторяю об этом сначала сезона, у нас есть только молодой Клекстон, а на пятерке пол матча играет Дюрант. Я не знаю, что там в голове у Маркса, но вопрос с большим очевиден
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NickG
Ответ Денис Храпунов
ГСВ со второй четверти начали позорно хакать Клекстона. За эту позорную тактику и поплатились. Жак не убрал Николаса, показал его ценность для команды, как команде так и ему. Николас же решил показать ГСВ, что этот фокус у них не пройдет.
к сожалению матч показал как раз, что тактика такая была оправдана. поэтому в концовке даже решили выпустить ватанабе. а у клэкстона 6 из 15 с линии. у симмонса та же проблема. кто будет играть центра в ПО? не зря маркса крупно много раз показали во время матча.
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Денис Храпунов
Ответ Nightblackwolf
На чемпионскую команду всегда двойной настрой. Это не Портленд, который с +25 решили забить на игру.
ГСВ со второй четверти начали позорно хакать Клекстона. За эту позорную тактику и поплатились. Жак не убрал Николаса, показал его ценность для команды, как команде так и ему. Николас же решил показать ГСВ, что этот фокус у них не пройдет.
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Nightblackwolf
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0
-9
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Мурзин Ринат
Разобрал Луни на части, и это не имея броска
+10
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