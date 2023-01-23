Сет Карри подкрался к Стефу и забрал мяч во время предматчевой разминки

В воскресенье братья Стефен Карри («Голден Стэйт») и (« ») впервые в нынешнем сезоне встретились на площадке в матче между своими командами.

Во время предматчевой разминки Сет пошутил на , подкравшись сзади и забрав мяч.

Встреча закончилась победой «Нетс» со счетом 120:116. Стефен набрал 26 очков, 7 передач и 6 подборов. Сет отметился 12 очками и 4 передачами.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?