Сет Карри подкрался к Стефу и забрал мяч во время предматчевой разминки

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА видео Стефен Карри Сет Карри Баскетбол

В воскресенье братья Стефен Карри («Голден Стэйт») и Сет КарриБруклин») впервые в нынешнем сезоне встретились на площадке в матче между своими командами.

Во время предматчевой разминки Сет пошутил на Стефом, подкравшись сзади и забрав мяч.

Встреча закончилась победой «Нетс» со счетом 120:116. Стефен набрал 26 очков, 7 передач и 6 подборов. Сет отметился 12 очками и 4 передачами.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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1 комментарий

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sorella
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