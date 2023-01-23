Стефен Карри станцевал шимми и показал бинокль после передачи через всю площадку на Джордана Пула

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА видео Стефен Карри Джордан Пул Баскетбол

Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча против «Бруклина» отметился великолепной передачей через всю площадку на Джордана Пула.

Пул завершил быстрый отрыв лэй-апом с фолом, после чего Карри исполнил танец шимми и изобразил руками бинокль.

«Уорриориз» проиграли «Нетс» – 116:120. Карри завершил встречу с 26 очками, 7 передачами и 6 подборами.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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6 комментариев

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mailman
довыёживался
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Misha_Sapunov
Ответ serhio_ramos_
А после сирены в бинокль на счёт посмотрел ?
Зачем?
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ЮАГ
Ответ serhio_ramos_
А после сирены в бинокль на счёт посмотрел ?
Судя по его последним броскам, ему просто очки надо было надеть...)
+6
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skreamer
Пусть танцует дальше.
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Ilovethisgame77
Ответ serhio_ramos_
А после сирены в бинокль на счёт посмотрел ?
Вот вот… опять на раслабоне выпендрились и влетели
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serhio_ramos_
А после сирены в бинокль на счёт посмотрел ?
+15
-4
+11
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