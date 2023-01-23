Стефен Карри станцевал шимми и показал бинокль после передачи через всю площадку на Джордана Пула
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча против «Бруклина» отметился великолепной передачей через всю площадку на Джордана Пула.
Пул завершил быстрый отрыв лэй-апом с фолом, после чего Карри исполнил танец шимми и изобразил руками бинокль.
«Уорриориз» проиграли «Нетс» – 116:120. Карри завершил встречу с 26 очками, 7 передачами и 6 подборами.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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