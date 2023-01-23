Стефен Карри станцевал шимми и показал бинокль после передачи через всю площадку на Джордана Пула

Суперзвезда «Голден Стэйт» во время матча против « » отметился великолепной передачей через всю площадку на .

Пул завершил быстрый отрыв лэй-апом с фолом, после чего Карри исполнил танец шимми и изобразил руками бинокль.

«Уорриориз» проиграли «Нетс» – 116:120. Карри завершил встречу с 26 очками, 7 передачами и 6 подборами.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?