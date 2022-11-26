Джа Морэнт устроил словесную перепалку с Наджи Маршаллом
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт в паузе матча с «Новым Орлеаном» (132:111) устроил словесную перепалку с форвардом соперника Наджи Маршаллом.
Инцидент произошел, когда Морэнт готовился исполнить бонусный штрафной после попадания с фолом Маршалла.
Оба игрока были наказаны техническими.
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