Шэннон Шарп: «Сказал Бруксу, что он слишком мал, чтобы держать Леброна, он послал меня. Но «Гризлис» не готовы к серьезным проблемам»

Теги происшествия Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Стивен Адамс Диллон Брукс Джа Морэнт Шэннон Шарп Баскетбол

Экс-игрок НФЛ, телеведущий FOX Шэннон Шарп рассказал, из-за чего вступил в конфликт с игроками «Мемфиса» и отцом Джа Морэнта в паузе матча против «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.

По словам Шарпа, он был готов к обострению, но его оппоненты были настроены только говорить.

«Они на самом деле не были готовы к серьезным проблемам. Они произнесли все слова, которые обычно звучат в таких ситуациях, вся эта пикировка. Но я не про слова и пикировку.

Это началось с Диллона Брукса. Я сказал, что он слишком мал, чтобы держать Леброна. Он послал меня, я послал его в ответ. Он пошел в мою сторону, но я сказал: «Тебе это не нужно, ты не готов к этим проблемам». И тут из ниоткуда появился Джа, он начал что-то говорить. Он определенно не был готов к проблемам. Потом пришел его папа, но ему не нужны были проблемы.

Я был готов ко всему, ко всему, что они способны дать и сделать. Так что не позволяйте этим глупцам одурачить вас», – заявил Шарп.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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6 комментариев

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Lokomotiv__1992
Мишки не совсем приятная команда ) Брукс и Морэнт .. вроде и команда на топ уровне и есть яркая звезда и молодость на их стороне .. но не видно что за нее хоть кто то начал болеть,.. те же Окс к примеру или Кэвс для меня куда интереснее.
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Коля Постнов
…но потом подошел Адамс и я понял, что проблемы не нужны мне)
+6
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+6
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Cash_flow
I got 99 problems but the Grizz aint one
+7
0
+7
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Данила Бодров
Вывод: Им никому не нужны эти проблемы 😁
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Tim Timson
По итогу вдвойне смешнее))
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ygcn5c2ty9
как-будто нейросеть накидала каких-то непонятных слов
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