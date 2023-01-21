Экс-игрок НФЛ, телеведущий FOX Шэннон Шарп рассказал, из-за чего вступил в конфликт с игроками « » и отцом в паузе матча против « » в Лос-Анджелесе.

По словам Шарпа, он был готов к обострению, но его оппоненты были настроены только говорить.

«Они на самом деле не были готовы к серьезным проблемам. Они произнесли все слова, которые обычно звучат в таких ситуациях, вся эта пикировка. Но я не про слова и пикировку.

Это началось с . Я сказал, что он слишком мал, чтобы держать . Он послал меня, я послал его в ответ. Он пошел в мою сторону, но я сказал: «Тебе это не нужно, ты не готов к этим проблемам». И тут из ниоткуда появился Джа, он начал что-то говорить. Он определенно не был готов к проблемам. Потом пришел его папа, но ему не нужны были проблемы.

Я был готов ко всему, ко всему, что они способны дать и сделать. Так что не позволяйте этим глупцам одурачить вас», – заявил Шарп.

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