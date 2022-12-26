Форвард «Уорриорз» в четвертой четверти накрыл бросок разыгрывающего «Гризлис» .

Морэнт оказался на паркете, а стоявший над ним Грин что-то прокричал лидеру « ».

« » победил со счетом 123:109, на счету Грина 3 очка, 13 подборов, 13 передач и 2 блок-шота.

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Похожая ситуация случилась с участием Клэя Томпсона и Диллона Брукса. Защитник «воинов» по итогам эпизода получил технический.