Дрэймонд крикнул что-то лежавшему на паркете Морэнту после блок-шота, Клэй повторил с Бруксом после точного броска
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в четвертой четверти накрыл бросок разыгрывающего «Гризлис» Джа Морэнта.
Морэнт оказался на паркете, а стоявший над ним Грин что-то прокричал лидеру «Мемфиса».
«Голден Стэйт» победил со счетом 123:109, на счету Грина 3 очка, 13 подборов, 13 передач и 2 блок-шота.
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Похожая ситуация случилась с участием Клэя Томпсона и Диллона Брукса. Защитник «воинов» по итогам эпизода получил технический.
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