Паскаль Сиакам толкнул Диллона Брукса после свистка

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Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам толкнул игрока «Мемфиса» Диллона Брукса после свистка в четвертой четверти матча между командами.

Сиакаму не понравилось, что Брукс вступил с ним в контакт после остановки игры. Форвард «Гризлис» что-то прокричал в ответ лидеру «Рэпторс».

Сиакам по итогам эпизода получил техническое замечание. 

«Мемфис» победил 119:106.

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