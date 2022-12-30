Паскаль Сиакам толкнул Диллона Брукса после свистка

Форвард « » толкнул игрока « » после свистка в четвертой четверти матча между командами.

Сиакаму не понравилось, что Брукс вступил с ним в контакт после остановки игры. Форвард «Гризлис» что-то прокричал в ответ лидеру «Рэпторс».

Сиакам по итогам эпизода получил техническое замечание.

«Мемфис» победил 119:106.

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