Паскаль Сиакам толкнул Диллона Брукса после свистка
Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам толкнул игрока «Мемфиса» Диллона Брукса после свистка в четвертой четверти матча между командами.
Сиакаму не понравилось, что Брукс вступил с ним в контакт после остановки игры. Форвард «Гризлис» что-то прокричал в ответ лидеру «Рэпторс».
Сиакам по итогам эпизода получил техническое замечание.
«Мемфис» победил 119:106.
«Работаю с психологом: с детства в нас заложены неправильные программы». Иван Лазарев попробовал киберспорт и вернулся в баскетбол
Комментарии